Après des années de rapports et de rumeurs, le très attendu casque VR à réalité mixte d’Apple pourrait finalement faire ses débuts ce printemps. En mai, la société a fait la démonstration d’une version du casque à son conseil d’administration, puis nous avons entendu des rumeurs sur son logiciel « RealityOS », et maintenant de nouveaux rapports suggèrent une date de sortie en juin.

L’année dernière, de plus amples informations ont commencé à faire surface au sujet du casque haut de gamme d’Apple. L’appareil pourrait coûter entre 2 000 et plus de 3 000 dollars, être équipé de deux écrans 8K et avoir beaucoup à offrir par rapport au Meta Quest Pro.

Selon Mark Gurman de Bloomberg, qui a partagé plusieurs détails sur le casque AR/VR, Apple vise une annonce au début du printemps avant la WWDC et pourrait sortir le casque de réalité mixte « Reality Pro » à l’automne.

En d’autres termes, l’annonce au printemps donnerait à Apple suffisamment de temps pour lancer une campagne de marketing massive avant une campagne de vente plusieurs mois plus tard.

Il semblerait qu’Apple ait décidé d’opter pour la marque « Reality ». Initialement, des sources ont suggéré que le casque VR fonctionnerait sous « realityOS », mais cela a été changé en « xrOS », qui signifie réalité étendue. Et maintenant, si les dernières informations sont correctes, le tout nouveau casque Apple Reality Pro pourrait commencer à être livré aux clients dès le mois de juin.

Le prototype doit encore être travaillé

Dans le rapport, Gurman indique que le matériel prototype a encore besoin d’être travaillé, ce qui explique pourquoi l’échéance initiale de janvier a été repoussée. Cependant, il pense qu’un petit nombre de casques sont déjà dans les mains d’un petit nombre de développeurs pour les tester, ce qui suggère que la fenêtre de sortie est mieux sur la bonne voie cette fois-ci.

Il est intéressant de noter qu’en raison des retards et de certains « problèmes » dans le matériel et le logiciel, Apple aurait « fait appel à des ressources » provenant d’autres départements de l’entreprise. Par conséquent, d’autres projets ou améliorations prévues pour iOS17 seront retardés. Cela signifie qu’Apple consacre la majeure partie de ses efforts au nouveau casque AR/VR.

Pour ceux qui l’ignorent, le casque de réalité mixte d’Apple pourrait avoir beaucoup plus à offrir que le Quest Pro de Meta, qui est un produit VR. Avec la réalité mixte, le casque peut modifier l’environnement de l’utilisateur et superposer du contenu dans le monde réel plutôt que de le remplacer entièrement. Il devra également rivaliser avec le nouveau HTC Vive XR Elite.

La nouveauté de l’année pour Apple

Avec une sortie de produit aussi importante, il est difficile de savoir à quoi s’attendre. Cela dit, il semble que le casque Reality Pro d’Apple pourrait arriver plus tôt que prévu.

Quoi qu’il en soit, il semble bien que 2023 soit l’année où Apple commercialisera son casque de réalité mixte tant attendu. Gurman ajoute que l’entreprise « mise sur le produit comme étant sa nouveauté de l’année ». Je suis impatient de le voir.