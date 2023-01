Samsung pourrait augmenter les prix de toute la gamme Galaxy S23

Selon la rumeur, le Galaxy S23 standard coûtera ₩1,199,000, le plus grand Galaxy S23+ – ₩1,397,000, tandis que le Galaxy S23 Ultra ultra-premium ₩1,599,400 . Cela se traduit par environ respectivement 896 euros, 1 044 euros et 1 196 euros. En moyenne, cela représente une augmentation de prix d’environ 10 à 20 % par rapport à l’année dernière , selon le modèle.

[Rumor] Galaxy S23 Series Price from Korea. Source from SKTelecom.

Si vous êtes à la recherche d’un smartphone Android haut de gamme et que vous espérez en acheter un chez Samsung cette année, j’ai de mauvaises nouvelles pour vous. La série phare Galaxy S du géant technologique coréen pourrait devenir plus chère en 2023 .