Microsoft met apparemment fin à la production du Surface Duo 2

Il semble que Microsoft ait vendu la plupart de ses stocks de la Surface Duo 2 et un rapport de Windows Central suggère que sa production est terminée. Microsoft a fait la déclaration suivante à Windows Central sur son statut de disponibilité :

Nous sommes conscients que l’offre est actuellement inférieure à la demande sur plusieurs marchés. Bien que nous n’ayons pas d’informations sur les stocks à partager pour le moment, Surface Duo reste une partie importante du portefeuille Surface

Le Surface Duo 2 n’est pas un appareil ordinaire et il n’est clairement pas destiné à tout le monde. Il s’adresse directement aux personnes qui pensent que se concentrer sur une seule chose à la fois est un gaspillage et qui aiment utiliser leurs appareils au maximum de leur potentiel.

Contrairement au Galaxy Z Fold 4 de Samsung, le Duo 2 est doté de deux écrans de 5,8 pouces qui sont reliés par une charnière pour former un écran de 8,3 pouces, ce qui lui donne la taille d’une tablette. La charnière est clairement visible, mais vous ne la remarquerez pas après un certain temps, et même les smartphones pliables ont un pli, donc les écrans pliables sans pliure ne sont pas vraiment réalité à ce jour.

La charnière à 360° peut maintenir l’appareil dans la position que vous souhaitez. Ainsi, vous pouvez, par exemple, replier entièrement un écran et utiliser le Duo 2 comme un smartphone classique, l’utiliser comme une tablette, utiliser une application sur deux écrans pour faire différentes choses, ou utiliser la position de la tente pour jouer à des jeux avec votre contrôleur Bluetooth.

Les possibilités sont vraiment infinies, ce qui donne au Duo 2 un avantage sur les nouveaux smartphones pliables. Vous pouvez même le positionner comme un ordinateur portable et utiliser la moitié inférieure pour taper et la moitié supérieure comme écran. Vous pouvez avoir une fenêtre de chat ouverte sur une partie et naviguer sur le Web sur l’autre. Cela imite également l’expérience de lecture d’un livre.

Vers un Surface Duo 3 ?

Une autre astuce du Duo 2 est que les bords intérieurs sont légèrement incurvés, de sorte que vous pouvez toujours voir une partie de l’écran lorsque l’appareil est replié. Microsoft appelle cette zone la « Glance Bar ». Ainsi, même s’il n’y a pas d’écran externe, vous pouvez voir des informations comme l’heure, le pourcentage de batterie, les messages et les appels entrants sans avoir à déplier l’appareil.

Le Surface Duo 2 est alimenté par la puce Snapdragon 888 qui est suffisamment rapide et offre des performances solides. Il est doté d’une triple caméra arrière et d’une caméra frontale, qui prennent des photos détaillées dans la plupart des conditions d’éclairage.

D’autres spécifications notables comprennent un bouton d’alimentation intégré à la lecture des empreintes digitales, des doubles haut-parleurs, le NFC et le support du stylet. La batterie dure une journée avec une utilisation modérée. L’appareil sera pris en charge au moins jusqu’à la fin de l’année 2024 et il a également reçu récemment le système d’exploitation Android 12L axé sur les grands écrans.

Reste à savoir si Microsoft travaille sur un Surface Duo 3…