L’accent mis par Apple sur son casque pourrait se traduire par peu de mises à niveau de ses produits actuels

Alors qu’Apple utilise une grande partie de ses ressources pour développer son casque de réalité mixte, que la rumeur appelle le Reality Pro, il semble qu’Apple relâche la pédale d’accélérateur en ce qui concerne les mises à niveau de certains de ses appareils actuels cette année. Apple a sûrement besoin de s’assurer que son casque AR/VR fonctionne parfaitement dès sa sortie de la boîte, étant donné que le prix de l’appareil pourrait atteindre 3 000 dollars.

Le Reality Pro serait le produit le plus complexe jamais fabriqué par Apple, ce qui signifie que la société doit consacrer du temps, de l’argent, des pièces et de la matière grise au casque. Par conséquent, il n’est peut-être pas réaliste de s’attendre à ce que la société travaille sur des mises à niveau majeures en 2023 pour certains de ses produits actuels. Mark Gurman, de Bloomberg, explique, dans sa lettre d’information hebdomadaire Power On, quels appareils Apple laissera probablement tomber cette année.

Gurman indique que nous ne devrions pas nous attendre à des mises à jour majeures de la gamme iPad Pro cette année. Il affirme que si Apple travaille sur des tailles d’écran plus grandes pour les tablettes, elles ne sortiront pas cette année. Gurman a également déclaré qu’on lui a dit que les mises à niveau des modèles iPad Pro de 11 et 12,9 pouces n’arriveront pas avant la première moitié de 2024. À ce moment-là, les tablettes iPad Pro arboreront un nouveau design et seront équipées de panneaux OLED, une première pour le produit.

Il ajoute que les éventuelles mises à jour de l’iPad mini, de l’iPad Air et de l’iPad de base, si tant est qu’il y en ait, prendront la forme d’une augmentation mineure des spécifications. Gurman s’attend également à ce que quelque chose d’analogue se produise pour l’Apple Watch Series 9. Au mieux, il prévoit qu’Apple inclura « quelques augmentations mineures des performances ». Cela signifie-t-il que nous ne verrons pas le capteur de glycémie non invasif tant attendu ajouté cette année ? Et nous pouvons nous attendre à une histoire analogue pour les AirPods.

Apple, écrit Gurman, devrait ramener l’enceinte connectée HomePod, plus grande. Le premier modèle a été un échec en termes de ventes et son prix élevé de 349 euros était probablement le plus gros problème du point de vue des consommateurs. Apple a finalement retiré 20 euros de ce prix, mais a finalement décidé de sortir le HomePod mini, une version plus petite et dépouillée de son enceinte intelligente, pour 99 euros. Le HomePod mini s’est mieux comporté que la version originale sur le marché. Le HomePod de 2023 devrait être moins cher et pourrait comporter un nouveau panneau tactile sur le dessus de l’appareil. Si le design du nouveau HomePod ressemblera probablement à l’appareil original, il pourrait être doté de la nouvelle puce S8 utilisée sur les derniers modèles d’Apple Watch.

Quelques changements matériels pour la gamme iPhone 15

Apple apportera bien sûr quelques modifications à l’iPhone. Parmi les changements cités par Gurman figure l’ajout du système « d’encoche » Dynamic Island aux modèles d’iPhone 15 non Pro, tandis que l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Ultra passeront de l’acier inoxydable à un châssis en titane. Le scribe de Bloomberg indique également que les deux modèles haut de gamme de l’iPhone 15 seront équipés de boutons à semi-conducteurs au lieu de boutons physiques. Le système haptique fournira un retour aux utilisateurs qui augmentent ou baissent le volume de leur téléphone.

En outre, les modèles Pro (qui incluent l’iPhone 15 Ultra) seront dotés d’un port de charge USB-C remplaçant le port Lightning propriétaire et seront alimentés par le chipset A17 Bionic. Ce dernier sera produit par TSMC en utilisant son nœud de processus de 3 nm. Les unités non-Pro auront le A16 Bionic en 4 nm sous leur capot. Il s’agit du chipset actuellement utilisé sur l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max. En tant que produit le plus important d’Apple, il ne faut pas s’attendre à un relâchement dans le développement de nouveaux matériels pour l’iPhone.

Toutefois, Gurman souligne que l’accent mis par Apple sur le système d’exploitation xrOS du casque de réalité mixte lui coûtera sous la forme de nouvelles fonctionnalités reportées pour iOS 17 et iPadOS 17. Mais les plans peuvent changer. Le Reality Pro, dont la rumeur initiale annonçait la présentation ce mois-ci, pourrait être dévoilé par Apple en juin et sorti au cours du second semestre de cette année.