Samsung travaillerait sur une « puce dédiée au Galaxy », vers l’abandon des SoC de Qualcomm ?

Selon une récente fuite de Ice Universe la semaine dernière, une affiche du site Samsung Columbia révèle que la série Galaxy S23 arrivera le 1er février. En plus de cela, maintenant une nouvelle fuite de l’informateur Ice Universe a tweeté que le président de Samsung de l’expérience mobile Business, TM Roh, va lancer une « puce dédiée à la gamme Galaxy » à l’événement.

Si cela se produit, Samsung sera en mesure de remplacer les puces qu’elle utilise pour ses propres dispositifs de smartphones. Si cela devait se produire, Samsung pourrait renoncer à sa dépendance à l’égard des SoC de Qualcomm, qui sont actuellement utilisés sur ses appareils.

TM Roh will reveal the latest information on the “Galaxy dedicated chip” at the Galaxy S23 launch event. pic.twitter.com/yw7e8KcxxL

— Ice universe (@UniverseIce) January 8, 2023