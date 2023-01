CES 2023 : Motorola annonce son premier smartphone professionnel : le Lenovo ThinkPhone

Ce n’est pas tous les jours qu’un fabricant de téléphones décide d’ajouter un tout nouveau type de téléphone à son répertoire de sorties annuelles, mais c’est exactement ce que Motorola et Lenovo font. Après des semaines de fuites et de teaser, le Lenovo ThinkPhone est devenu officiel lors de l’événement CES 2023.

Comme son nom l’indique, ce smartphone a été conçu par Lenovo en collaboration avec Motorola. Motorola affirme que le ThinkPhone offre la même qualité et la même fiabilité que tous les appareils Lenovo de la marque Think. Ce smartphone, conçu pour les entreprises, est doté d’un ensemble puissant de spécifications haut de gamme et d’un design unique qui s’intègre parfaitement à un ThinkPad.

Le Lenovo ThinkPhone de Motorola est doté d’une série de fonctions de sécurité et de soutien qui assurent une protection et une gestion transparentes pour les entreprises. Ces fonctions sont soutenues par ThinkShield, une plateforme de sécurité qui assure la sécurité de l’ensemble de l’appareil. Les services informatiques peuvent déployer des ThinkPhone auprès des utilisateurs finaux et gérer l’ensemble de leur parc avec des solutions de gestion des appareils telles que Moto OEMConfig et Moto Device Manager.

Le ThinkPhone dispose également de Moto Secure, une application qui sert de hub pour les éléments de sécurité et de confidentialité. Pour faire passer la sécurité et la confidentialité au niveau supérieur, Moto a également ajouté KeySafe au ThinkPhone. KeySafe est un processeur séparé qui ajoute une couche supplémentaire de sécurité pour les données sensibles. Il stocke les codes PIN, les mots de passe et les clés de chiffrement dans un environnement inviolable afin de protéger les données de l’intérieur.

Le ThinkPhone est également doté de l’emblématique touche rouge ThinkPad pour un accès immédiat aux applications professionnelles et de terrain essentielles. En outre, le ThinkPhone est doté d’un ensemble de fonctionnalités qui permettent aux utilisateurs de profiter d’une intégration transparente entre un ThinkPhone et un ThinkPad. Ces expériences incluent Instant Connect, Unified Clipboard, Unified Notifications, File Drop, App Streaming, Advanced Webcam et Instant Hotspot.

Axé sur la productivité

Motorola a également travaillé avec Microsoft pour apporter des expériences de productivité au ThinkPhone. Il est livré avec les applications mobiles Microsoft 365, Outlook et Teams préinstallées, et les deux sociétés travaillent également ensemble pour ajouter des fonctionnalités supplémentaires afin d’améliorer la productivité. Il s’agit notamment de la possibilité d’utiliser la touche rouge (via l’application Teams), de diffuser les bureaux Windows directement sur les appareils ThinkPhone, et bien plus encore.

Motorola a également mis le paquet en ce qui concerne la construction du Lenovo ThinkPhone, en veillant à ce qu’il soit à la fois durable et résistant. L’appareil est certifié MIL-STD 810H, ce qui signifie qu’il a été testé pour résister à des conditions extrêmes telles que les chutes, les chocs et les changements de température.

Le ThinkPhone est également fabriqué avec une fibre aramide légère qui, selon Motorola, est plus solide que l’acier. En outre, le smartphone est doté d’une protection Gorilla Glass Victus et d’un châssis en aluminium de qualité aéronautique.

En ce qui concerne les autres caractéristiques matérielles, le ThinkPhone n’en manque pas non plus. Il est doté d’un grand écran pOLED Full HD+ de 6,6 pouces et est alimenté par le processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Il dispose de jusqu’à 12 Go de mémoire vive et de jusqu’à 512 Go de stockage interne. Le ThinkPhone est soutenu par une batterie d’une capacité de 5 000 mAh, et il y a un support pour la charge rapide filaire de 68W et sans fil de 15 W.

À l’arrière, le smartphone dispose d’une caméra principale de 50 mégapixels et d’une caméra ultra-large de 13 mégapixels ainsi que d’un capteur de profondeur. Une caméra frontale de 32 mégapixels se trouve à l’avant. L’appareil dispose non seulement de la connectivité USB-C, mais aussi d’une sortie DisplayPort.

Disponibilité de l’appareil

Le Lenovo ThinkPhone de Motorola sera disponible dans plusieurs régions, notamment en Europe, aux États-Unis, en Amérique latine, au Moyen-Orient, en Australie et dans certains pays d’Asie dans les mois à venir. Aucun calendrier précis n’a été communiqué.

En outre, aucune information sur les prix n’a été publiée pour aucune de ces régions pour le moment.

Les appareils de la marque Think que Lenovo a produits au fil des ans sont bien connus pour être des produits de niche visant à satisfaire des besoins professionnels spécifiques. Ils sont généralement fabriqués de manière à ce que les entreprises puissent facilement les acheter, les distribuer et les contrôler, ce qui explique pourquoi vous pouvez souvent voir des ThinkPad comme ordinateur portable professionnel par défaut que les entreprises distribuent à leurs employés.

En gros, les aspects les plus importants du ThinkPhone de Motorola et Lenovo se répartissent en deux grandes catégories : la productivité et la sécurité. Combinés ensemble, ces deux éléments constituent, du moins sur le papier, un smartphone très performant qui peut satisfaire la plupart des besoins de l’employeur et de l’employé d’une entreprise donnée.