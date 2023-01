CES 2023 : Samsung annonce le Galaxy A14 5G à moins de 230 euros

Samsung a présenté son premier smartphone 5G abordable de 2023 sous la forme du Galaxy A14 5G. L’annonce a lieu pendant l’événement CES 2023 en cours, qui a également vu de nouveaux téléviseurs Samsung, des réfrigérateurs, et plus encore.

Le Galaxy A14 5G ressemble au Galaxy A13 5G et dispose de trois caméras arrière alignées verticalement et d’une encoche en forme de goutte d’eau à l’avant. Il est doté d’un écran LCD Full HD+ de 6,6 pouces prenant en charge une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz.

Tout comme son prédécesseur, le Galaxy A14 5G est alimenté par le chipset Dimensity 700 de MediaTek, associé à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Le stockage peut être étendu jusqu’à 1 To par une carte mémoire.

Le domaine de la photo est également le même ; il y a une caméra principale de 50 mégapixels, accompagnée d’un capteur de profondeur de 2 mégapixels et d’une caméra macro de 2 mégapixels. La caméra frontale a été améliorée et est maintenant de 13 mégapixels au lieu de 5 mégapixels (comme sur le Galaxy A13 5G).

Il y a une batterie d’une capacité de 5 000 mAh, avec un support de la charge rapide de 15 W. Le Galaxy A14 5G fonctionne sous Android 13 basée sur One UI 5.0. Avec le nouveau Galaxy A14 abordable, Samsung offre deux ans de mises à jour logicielles majeures et quatre ans de mises à jour de sécurité.

En outre, il dispose d’un capteur d’empreintes digitales latéral, un port USB Type-C, une prise audio de 3,5 mm, Samsung Health, l’intégration d’applications Google comme Google Meet, etc.

Prix et disponibilité

Le Samsung Galaxy A14 5G est proposé au prix de 229 € et sera disponible sur les marchés européens d’ici avril. Le smartphone est disponible en noir, vert clair, rouge foncé et argent.