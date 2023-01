CES 2023 : l’avenir de la recharge sans fil Qi2 basée sur MagSafe arrive courant 2023

La norme de recharge sans fil Qi est déjà incroyablement populaire, et des millions d’appareils, dont des smartphones et des tablettes, l’utilisent pour la commodité qu’offre la recharge sans fil.

Cette semaine, au CES, le Wireless Power Consortium, également connu sous le nom de WPC, a annoncé la seconde génération de cette norme.

La nouvelle génération de chargeurs sans fil Qi arrive dans le courant de l’année, selon le Wireless Power Consortium. La nouvelle norme, appelée Qi2, s’appuie sur la plateforme MagSafe d’Apple pour assurer un « alignement parfait » entre les appareils et les charges. Cela améliore l’efficacité de la recharge sans fil, ce qui devrait se traduire par une augmentation de la vitesse.

En d’autres termes, Qi2 est fondamentalement MagSafe. En tant que membre du WPC, Apple a largement contribué au développement de Qi2. « Membre du WPC, Apple a fourni la base de la nouvelle norme Qi2 en s’appuyant sur sa technologie MagSafe. Apple et d’autres membres du WPC ont développé le nouveau profil d’alimentation magnétique, qui est au cœur de la norme Qi2. Le profil d’alimentation magnétique de Qi2 garantira que les téléphones ou autres produits mobiles alimentés par des batteries rechargeables sont parfaitement alignés avec les dispositifs de charge, ce qui permettra d’améliorer l’efficacité énergétique et d’accélérer la charge », a annoncé le Wireless Power Consortium.

Tous les appareils et chargeurs certifiés pour Qi2 contiendront des aimants. Le Wireless Power Consortium affirme que cela entraînera une augmentation de la vitesse de charge sans fil, mais il ne précise pas à quelle vitesse Qi2 peut charger un appareil. (Les chargeurs Qi de première génération ont une puissance maximale de 15 watts, mais se chargent souvent à des vitesses beaucoup plus lentes).

Le Wireless Power Consortium affirme également que la technologie Qi2 « permettra l’innovation de nouveaux produits d’autres manières ». Par exemple, un chargeur Qi2 pourrait s’accrocher à une console de jeu portable ou à un casque VR. Et, bien sûr, les smartphones Android qui prennent en charge Qi2 devraient fonctionner avec des accessoires de type MagSafe, notamment des packs de batteries et des portefeuilles magnétiques.

Apple était avant-gardiste

Au lancement, Qi2 « remplacera » la norme Qi existante. Mais, j’ai le sentiment que la recharge sans fil non magnétique restera assez populaire. Les premiers produits Qi2 devraient être lancés avant la fin de 2023, juste à temps pour les fêtes de fin d’année.

À bien des égards, les débuts de Qi2 prouvent qu’Apple a une fois de plus réussi à être en avance sur l’industrie lorsqu’elle a lancé MagSafe. Disponible sur les iPhone 12 et plus récents, MagSafe a donné naissance à une toute nouvelle catégorie d’accessoires, qui utilisent tous le profil d’alimentation magnétique, garantissant ainsi que le dispositif est toujours correctement aligné avec le smartphone.

Idéal dans la lutte contre les déchets électroniques

Paul Struhsaker, directeur exécutif du Wireless Power Consortium, affirme que l’un des plus grands avantages de Qi2 est la contribution qu’il apporte à la lutte contre les déchets électroniques, un point sur lequel les organisations du monde entier, y compris l’Union européenne, ont beaucoup insisté ces dernières années.

Plus tôt cette année, l’UE a également annoncé de nouvelles réglementations qui obligent les fabricants d’appareils à équiper leurs produits de l’USB-C, une fois encore dans le but de réduire les déchets électroniques et donc de permettre aux utilisateurs d’avoir plus facilement plusieurs appareils en même temps.

« L’efficacité énergétique et la durabilité sont dans tous les esprits ces jours-ci », déclare Struhsaker. « L’alignement parfait de Qi2 améliore l’efficacité énergétique en réduisant la perte d’énergie qui peut se produire lorsque le téléphone ou le chargeur ne sont pas alignés. Tout aussi important, Qi2 réduira considérablement les déchets de décharge associés au remplacement des chargeurs filaires en raison de la rupture des fiches et du stress imposé aux cordons par les connexions et déconnexions quotidiennes ».