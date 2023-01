Il n’est plus prévu que le Pixel Fold s’incruste à la Google I/O mais en octobre

La prochaine conférence des développeurs Google I/O devrait avoir lieu début mai, comme d’habitude. Aux premiers jours d’Android, les participants à la conférence recevaient un appareil gratuit. Par exemple, en 2010, Google a envoyé gratuitement des téléphones Motorola DROID et Nexus One à ceux qui avaient acheté des billets pour la conférence. Aujourd’hui, Google préfère profiter de l’événement pour promouvoir ses nouveaux produits plutôt que de les distribuer.

L’année dernière, Google a profité de l’événement pour révéler des images de la série Pixel 7, de la Pixel Watch et de la tablette Pixel, alors que Google étend son écosystème. Cette année, nous pensions que Google utiliserait la conférence des développeurs pour lancer le Pixel 7a de milieu de gamme et le Pixel Fold ; ce dernier serait le premier smartphone pliable de Google. Mais selon The Elec, le Pixel Fold ne sera pas prêt à temps pour voir le jour en mai.

Le rapport attribue l’incapacité du Pixel Fold à être prêt à temps pour la I/O aux retards que Google a pris avec les deux panneaux du téléphone pliable, qui proviennent tous deux de Samsung. L’« écran de couverture » extérieur est un panneau de 5,78 pouces tandis que l’écran intérieur est un écran de 7,57 pouces. Comme mentionné, The Elec affirme que Samsung Display ne produira pas en masse les deux écrans avant juillet ou août, ce qui exclut évidemment un lancement de l’appareil en mai.

Avec le retard dans la réception des écrans du Pixel Fold, le moment le plus logique pour s’attendre à la sortie du Pixel Fold serait en octobre, lorsque Google dévoile et sort traditionnellement les prochaines itérations de ses smartphones Pixel haut de gamme. Cette année, nous devrions assister à l’annonce et à la sortie du Pixel 8 et du Pixel 8 Pro. La série Pixel 8 pourrait être équipée d’un capteur de caméra primaire amélioré et une première rumeur évoquait un capteur d’empreintes digitales à ultrasons amélioré sous l’écran pour remplacer les capteurs optiques souvent critiqués employés sur les gammes Pixel 6 et Pixel 7.

En parlant de la série Pixel 7, les rendus que nous vous avons vus du Pixel Fold révèlent que l’appareil arborera une barre de caméra arrière analogue à celle du Pixel 7 Pro. L’écran interne de la taille d’une tablette aura un ratio d’aspect plus conforme aux OPPO Find N et Oppo Find N2 qu’au Galaxy Z Fold 4. Ce dernier a un écran interne qui est plus en mode portrait que paysage tandis que l’écran interne du premier est plus en mode paysage que portrait.

Android 14 et Tensor 3 ?

Le Pixel Fold sera alimenté par le même SoC qui fait fonctionner la gamme Pixel 7, le Google Tensor 2. Certainement pas le chipset le plus puissant trouvé sous le capot d’un smartphone cette année, le Tensor 2 permet à la série Pixel 7 d’être équipée de nombreuses fonctionnalités liées à l’IA qu’elle propose, y compris une qui restaure les anciennes photos floues et les rend claires et nettes. Ces photos peuvent provenir d’autres capteurs photo et smartphones.

Et le Tensor 2 pilote également la fonction de reconnaissance faciale Face Unlock, bien que Google ne permette pas de l’utiliser pour vérifier les transactions effectuées avec le Pixel 7 ou le Pixel 7 Pro. Le retard nous fait nous interroger sur quelques éléments pour le Pixel Fold. Avec une sortie possible en octobre, nous pourrions voir Android 14 préinstallé au lieu d’Android 13 et le Pixel Fold pourrait finir par être alimenté par le Tensor 3 au lieu de la seconde génération. Après tout, nous nous attendrions à ces spécifications pour la gamme Pixel 8 et les deux pourraient être dévoilés côte à côte en octobre.

Le Pixel Fold ne sera pas bon marché avec un prix qui devrait être analogue à celui du Galaxy Z Fold 4, soit 1 799 euros pour la configuration la plus basique qui devrait inclure 12 Go de RAM et 128 Go de stockage.