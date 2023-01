CES 2023 : le Lenovo Smart Paper semble être un excellent concurrent du Kindle Scribe

by

Au CES 2023 cette semaine, Lenovo a annoncé la nouvelle tablette Smart Paper. Comme son nom l’indique, il s’agit d’une tablette e-paper conçue pour remplacer votre ordinateur portable et votre stylo et les rendre plus « intelligents ». Elle sera mise en vente dans le courant de l’année.

Tous les appareils à encre électronique visent à reproduire au mieux la sensation du papier pulpeux et de l’écriture soignée, et la Lenovo Smart Paper ne fait pas exception. Doté d’un écran de 10,3 pouces, le Smart Paper est conçu comme un ordinateur portable. Il est doté d’un écran tactile antireflet et présente un rapport d’aspect très large, différent de celui des tablettes classiques, le tout dans un élégant châssis métallique.

En outre, il se distingue du Scribe par son stylet Smart Paper, qui offre 4 096 niveaux de sensibilité à la pression, une latence de 23 millisecondes et neuf paramètres de stylet différents à personnaliser.

L’écran a un revêtement mat distinct, ce qui signifie que vous pouvez prendre des notes sur une surface qui ressemble beaucoup au papier, avec quelque chose qui ressemble beaucoup à un stylo. L’écriture sur l’écran est beaucoup plus naturelle qu’avec un stylet sur la plupart des tablettes, car la pointe du stylo présente une certaine résistance physique.

Cet engagement en faveur de la vraisemblance a ses limites, et Lenovo est prêt à s’en détacher avec son enregistreur vocal numérique qui accompagne vos notes. La société met en avant des scénarios tels que la présence dans des salles de classe ou des réunions où vous aimeriez disposer d’un contexte audio pour étayer vos notes écrites. Il est facile de lancer un enregistrement audio à tout moment, juste à côté de vos sélections de stylos pendant la prise de notes.

Un excellent espace de stockage

Lenovo l’a équipé d’un espace de stockage de 50 Go, suffisant pour stocker tous vos carnets et dessins. Pour la lecture, vous pouvez récupérer des livres sur E-books.com (ou charger des livres sans DRM à partir de la source de votre choix). Comme il fonctionne sous Android, il est facile de placer n’importe quel fichier sur le Smart Paper et de le lire ou de l’annoter.

Le plus grand concurrent de Lenovo qui vient à l’esprit ici est le Kindle Scribe. Récemment lancé, le Scribe combine l’attrait de l’écosystème Kindle avec celui des tablettes E Ink. Bien sûr, il n’est pas aussi avancé technologiquement que le Lenovo Smart Paper, mais il bénéficie de la reconnaissance de la marque et d’une vaste sélection de contenus — deux éléments qui compensent largement ce manque.

La Lenovo Smart Paper sera mise en vente en 2023 — l’entreprise n’a pas précisé si ce n’est « plus tard », donc cela peut prendre du temps. Elle vous coûtera 400 dollars au lancement, soit un peu plus que le prix de 419,99 euros du Kindle Scribe. Lenovo mettra sans doute en avant son stylet Smart Paper Pen pour se différencier, ainsi que ses fonctions audio avancées et ses 50 Go de stockage intégré. C’est à vous de décider si cela vaut la peine de payer le prix fort.