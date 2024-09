Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition : La puissance du Intel Core Ultra dans un design ultra fin

À l’IFA 2024, Lenovo a présenté un nouvel ordinateur portable, le Yoga Slim 7i Aura Edition, conçu en collaboration avec Intel. Cet ordinateur portable fait partie de la série Intel Evo Edition Copilot+ PC, équipée de processeurs Intel Core Ultra.

L’ordinateur portable est équipé des nouveaux processeurs Intel Core Ultra Series 2, d’une mémoire vive de 32 Go et d’une capacité de stockage de 1 To.

Il est également équipé d’un écran OLED de 15,3 pouces avec une résolution de 2,8K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L’ordinateur portable dispose d’une batterie de 70 WHr, conçue pour des sessions prolongées, et offre une connectivité de premier plan avec le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 5.4. Il est vraiment puissant et constitue un excellent choix pour tout acheteur créatif ou axé sur la productivité.

En plus de ces caractéristiques, le Yoga Slim 7i Aura Edition offre Smart Share. Smart Share vous permet de transférer facilement des photos entre votre smartphone et votre ordinateur portable, et Smart Care vous offre une assistance en temps réel de la part des techniciens Lenovo.

Les modes intelligents permettent aux propriétaires de personnaliser leur expérience PC en fonction de leurs besoins, tandis que les fonctions de bien-être aident les acheteurs à maintenir une bonne santé oculaire et une bonne posture.

Le Yoga Slim 7i Aura Edition est disponible dès aujourd’hui

L’ordinateur portable mesure seulement 34,4 x 23,5 cm, avec une épaisseur de 1,4 cm et un poids de 1,45 kg. Le côté droit est équipé du Thunderbolt 4 et de l’USB 3.2 Gen 1 Type-A. Le côté gauche de l’ordinateur portable est équipé d’un Thunderbolt 4, d’un HDMI 2.1 et d’une prise audio combinée. Vous n’avez pas besoin d’écouteurs si vous n’en voulez pas, car l’ordinateur portable est équipé de quatre haut-parleurs et du Dolby Atmos Audio. L’appareil photo de l’ordinateur portable est doté d’une technologie IR FHD et d’un obturateur de confidentialité.

Le Yoga Slim 7i Aura Edition sera disponible au prix de 1 399 euros dès ce mois-ci.