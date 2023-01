CES 2023 : la Lenovo Tab Extreme combine le meilleur d’Apple et de Samsung en une seule tablette géante

Si l’annonce finale du produit Android de Lenovo en 2022 vous a laissé un sentiment de déception et d’espoir pour quelque chose de plus grand et plus audacieux dans la nouvelle année, le premier lancement de 2023 est susceptible de venir comme une bouffée d’air frais pour les amoureux de puissance et les gens qui cherchent à trouver l’alternative parfaite à l’iPad Pro… non fabriqué par Samsung.

La Lenovo Tab Extreme n’est pas seulement la « tablette la plus grande et la plus puissante » dévoilée par Lenovo lors du dernier CES 2023 à Las Vegas, méritant ces deux titres mêmes si l’on remonte jusqu’aux débuts relativement modestes de la société sur le marché dominé par Apple. Malgré ce que son nom pourrait suggérer, il ne s’agit pas d’un appareil robuste, mais plutôt d’un concurrent très direct du mastodonte Galaxy Tab S8 Ultra, fin comme un rasoir et résolument élégant.

Bien que l’on s’attende évidemment à ce qu’une tablette très haut de gamme, dont le prix de départ est de 1 199,99 euros, soit dotée d’un écran OLED 3K à très haute résolution avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et promette une autonomie exceptionnelle de 12 heures en lecture vidéo ininterrompue, le « design intentionnel qui le sous-tend » est certainement une bonne petite surprise et une façon ingénieuse de se démarquer de la masse des rivaux de l’iPad Pro sous Android.

La Tab Extreme, qui parvient à faire tenir essentiellement la même surface d’écran de 14,5 pouces dans un châssis très similaire à celui de la Tab S8 Ultra susmentionnée, est livrée avec un support « dual-mode » pour une touche supplémentaire de polyvalence et un clavier « dual-hinge » maximisant à la fois votre productivité et le confort de visualisation du contenu.

Des accessoires très utiles

Le support unique en son genre permet de ranger soigneusement le stylet Precision Pen 3 de Lenovo lorsqu’il n’est pas utilisé, et bien que nous n’en soyons pas sûrs à 100 %, la méga-tablette de 14,5 pouces est susceptible d’être expédiée avec ces trois accessoires.

Malheureusement, c’est une fenêtre de sortie assez lointaine, mais le reste des spécifications et des caractéristiques donnent l’impression que la Lenovo Tab Extreme pourrait absolument valoir la peine d’attendre, y compris 12 Go de RAM associés à un espace de stockage interne de 256 Go, pas moins de 8 haut-parleurs JBL haute performance intégrés, un adaptateur de charge rapide de 68 W inclus dans la boîte, deux caméras arrière de 13 mégapixels et 5 mégapixels, une caméra frontale de 13 mégapixels, un support micro SD et le logiciel Android 13 préinstallé avec trois, oui, trois mises à jour majeures du système d’exploitation garanties.

En termes de puissance brute, elle s’appuiera sur le processeur Dimensity 9000 de MediaTek, qui n’est pas si loin derrière la bête Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm dans les benchmarks les plus populaires.