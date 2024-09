Accueil » TCL présente des smartphones et tablettes NXTPAPER à l’IFA 2024 : Confort visuel et abordabilité

TCL présente des smartphones et tablettes NXTPAPER à l’IFA 2024 : Confort visuel et abordabilité

TCL poursuit son développement dans le domaine des smartphones avec sa gamme NXTPAPER, des appareils conçus pour offrir une expérience de lecture plus agréable et moins fatigante pour les yeux. Bien que ces modèles ne figurent pas encore parmi les meilleurs smartphones Android, la technologie NXTPAPER impressionne par sa capacité à réduire l’éblouissement et à offrir une sensation proche du papier lors de la lecture. Lors de l’IFA 2024, TCL a dévoilé ses dernières nouveautés : les TCL 50 Pro NXTPAPER 5G et TCL 50 NXTPAPER 5G.

### Deux modèles similaires, mais avec quelques différences

Les deux smartphones sont très similaires, mais la version non-Pro se distingue par quelques spécifications légèrement moins élevées. Toutefois, les deux modèles partagent deux fonctionnalités phares qui les rendent uniques.

#### La technologie NXTPAPER

La première grande innovation de ces smartphones est, bien sûr, la technologie NXTPAPER. TCL est actuellement le seul fabricant à proposer cette technologie qui vise à réduire l’éblouissement et à améliorer le confort visuel lors de la lecture sur un écran de smartphone. Cette technologie se distingue des autres écrans classiques par sa texture et son rendu proche du papier, une fonctionnalité idéale pour les utilisateurs qui passent de longues heures devant leur écran. Bien que la technologie Gorilla Glass Armor, disponible sur le Samsung Galaxy S24 Ultra, soit similaire en termes de résistance, elle ne propose pas le même confort visuel que NXTPAPER. Cependant, des rumeurs laissent entendre que cette technologie pourrait s’étendre à d’autres appareils dès 2025.

#### Le NXTPAPER Key pour un mode de détox numérique

L’autre innovation majeure de ces nouveaux modèles est le **NXTPAPER Key**, un bouton physique qui permet de passer rapidement à une interface minimaliste, inspirée des liseuses électroniques. Ce mode, appelé « Max Ink Mode », simplifie l’interface en limitant l’accès à certaines applications et en désactivant la plupart des distractions numériques. Vous pouvez ainsi utiliser votre téléphone dans un cadre de détox numérique, tout en conservant l’accès à certaines applications essentielles (appels, appareil photo, etc.), ainsi qu’à six applications de votre choix. Ce concept, déjà introduit sur une tablette TCL au Mobile World Congress 2024, permet aux utilisateurs de bénéficier d’une expérience simplifiée sans devoir acheter un appareil dédié à la détox numérique.

### Intégration de l’IA pour une expérience améliorée

TCL n’a pas ignoré les avancées en intelligence artificielle, qui se sont imposées comme une tendance incontournable en 2024. Les nouveaux smartphones NXTPAPER intègrent des fonctionnalités basées sur l’IA, comme **Text Assistant**, un outil qui traduit et résume les textes copiés, ou encore **Voice Memo**, l’équivalent TCL de l’application Google Pixel Recorder, qui permet de transcrire des mémos vocaux de manière efficace.

### Fiche technique des TCL 50 Pro NXTPAPER 5G et TCL 50 NXTPAPER 5G

Concernant les spécifications, ces modèles se situent dans le milieu de gamme, ce qui est en ligne avec la stratégie de TCL. Le **TCL 50 Pro NXTPAPER 5G** est équipé d’un écran FHD+ de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, d’un processeur MediaTek Dimensity 6300, de 8 Go de RAM, et de 512 Go de stockage interne. Il dispose également d’une batterie de 5 010 mAh, assez robuste pour une utilisation prolongée. Côté appareil photo, il offre un capteur principal de 108 MP, accompagné d’un ultra grand-angle de 8 MP et d’un capteur macro de 2 MP. À noter qu’il conserve la prise jack, une rareté dans les smartphones modernes.

Le **TCL 50 NXTPAPER 5G**, quant à lui, est une version légèrement allégée en termes de spécifications, mais qui conserve l’essentiel de l’expérience NXTPAPER à un prix plus abordable.

### Prix et disponibilité

Le **TCL 50 Pro NXTPAPER 5G** sera lancé en Europe au prix de **299 €** (environ 331 $), tandis que la version non-Pro sera disponible à partir de **229 €** (environ 254 $). TCL a confirmé que ces téléphones ne seront pas commercialisés aux États-Unis en 2024, mais une arrivée potentielle en 2025 n’est pas exclue.

Les dates précises de lancement restent à confirmer, mais TCL a annoncé que les deux modèles seront disponibles d’ici la fin de l’année 2024 en Europe. Ces smartphones devraient attirer l’attention des utilisateurs cherchant une expérience de lecture optimisée et une meilleure gestion du temps passé sur leur téléphone.

—

**Conclusion : Un pari sur le confort et l’innovation**

Avec ces nouveaux smartphones, TCL continue de se démarquer par ses innovations uniques, notamment la technologie NXTPAPER et son bouton dédié à la détox numérique. Bien que les spécifications techniques restent dans la moyenne, ces appareils se destinent avant tout à ceux qui privilégient une meilleure expérience visuelle et une utilisation plus consciente de leur smartphone. À des prix compétitifs, les TCL 50 Pro NXTPAPER 5G et TCL 50 NXTPAPER 5G représentent une alternative intéressante dans le marché des smartphones milieu de gamme.

===

### IFA 2024 : TCL dévoile des appareils mettant le confort visuel au cœur de l’expérience

Lors du salon IFA 2024, TCL a présenté une nouvelle gamme d’appareils qui misent avant tout sur la protection de vos yeux plutôt que sur la course à la puissance des flagships. Parmi ces nouveautés figurent la tablette **TAB 11 Gen 2** et les téléphones **TCL 50 NXTPAPER**. Tous ces appareils allient des caractéristiques abordables à un design épuré et un confort visuel innovant.

#### La technologie NXTPAPER : une révolution pour vos yeux

Le point fort de ces nouveaux modèles est sans conteste la technologie d’écran **NXTPAPER** de TCL, qui se distingue par un rendu semblable à du papier. Cette innovation réduit la fatigue oculaire en éliminant la lumière bleue, tout en offrant une clarté visuelle optimale. En 2024, TCL apporte une amélioration notable à cette technologie : la **NXTPAPER Key**.

Cette fonctionnalité permet, d’une simple pression, de passer instantanément en mode écran e-ink, réduisant encore plus la fatigue visuelle et prolongeant l’autonomie de la batterie. Selon TCL, une seule charge pourrait tenir une semaine entière grâce à ce mode, rappelant des dispositifs comme le **Boox Palma**, mais intégré dans un véritable smartphone.

#### TCL 50 NXTPAPER et NXTPAPER Pro : deux smartphones innovants

Les deux nouveaux smartphones de la série TCL 50 partagent des caractéristiques matérielles similaires. Ils disposent d’un écran **6,8 pouces FHD+** avec un taux de rafraîchissement de **120 Hz** et la technologie NXTPAPER. Cet écran, protégé par un verre incurvé 2.5D, offre une luminosité maximale de **650 nits** et bénéficie d’un revêtement anti-traces de doigts.

TCL met aussi à disposition un **stylet T-Pen** pour les utilisateurs qui souhaitent prendre des notes ou dessiner sur leur écran.

#### Performances et autonomie au rendez-vous

Sous le capot, les deux modèles sont équipés du processeur **Dimensity 6300** de MediaTek, et fonctionnent sous **Android 14**. Cependant, TCL annonce que ces téléphones ne recevront que deux mises à jour majeures du système d’exploitation, jusqu’à **Android 16**.

Les appareils sont alimentés par une batterie de **5 010 mAh**, compatible avec la charge rapide de **33 W**. Contrairement à de nombreux concurrents qui ont supprimé les chargeurs des boîtes, TCL inclut un chargeur avec chaque téléphone.

#### Des caméras de qualité pour chaque usage

Côté photographie, le modèle standard et la version Pro sont équipés d’un capteur principal de **108 MP**, accompagné d’un objectif ultra grand-angle de **8 MP** et d’un capteur macro de **2 MP**. La différence notable entre les deux modèles réside dans la caméra frontale : le TCL 50 NXTPAPER dispose d’un capteur de **8 MP**, tandis que le Pro est doté d’une caméra avant de **32 MP** pour des selfies plus détaillés.

#### Capacité de stockage et autres fonctionnalités

Les deux téléphones intègrent **8 Go de RAM**, avec un stockage interne de **256 Go** pour le modèle standard, et **512 Go** pour le modèle Pro. De plus, il est possible d’étendre la capacité de stockage grâce à un emplacement pour carte microSD, prenant en charge jusqu’à **2 To**.

La sécurité est assurée par un capteur d’empreintes digitales situé sur le côté de l’appareil.

#### TCL Tab 11 Gen 2 : une tablette simple mais efficace

En plus des smartphones, TCL a également élargi sa gamme de tablettes avec la **TAB 11 Gen 2**, intégrant la technologie **NXTVISION**. Bien que ses spécifications soient modestes, cette tablette vise avant tout à offrir une expérience visuelle agréable, idéale pour le multimédia.

Elle est dotée d’un écran de **10,95 pouces FHD+** et d’une batterie de **9 000 mAh**, capable de tenir jusqu’à **13 heures** de visionnage vidéo. La recharge se fait via un chargeur de **18 W**, également inclus dans la boîte.

#### Performances et prix compétitifs

La tablette est propulsée par le processeur **Helio G80** de MediaTek, associé à **8 Go de RAM** et **256 Go** de stockage interne, extensible via carte microSD jusqu’à **1 To**. Pour la capture de photos et vidéos, la tablette propose une caméra avant de **5 MP** et un capteur arrière de **8 MP**.

TCL a fixé le prix de la **TAB 11 Gen 2** à **199 euros**, disponible dans certaines régions comme l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine et l’Europe. Les smartphones **TCL 50 NXTPAPER** et **TCL 50 Pro NXTPAPER** sont respectivement proposés à **229 euros** et **299 euros**. La disponibilité dans d’autres marchés, comme les États-Unis, n’a pas encore été confirmée.

### Conclusion

TCL continue de proposer des appareils à la fois abordables et innovants, avec un accent particulier sur le confort visuel grâce à sa technologie NXTPAPER. Ces nouveaux modèles, bien que modestes en termes de spécifications brutes, se démarquent par leur engagement envers la santé oculaire et leur autonomie améliorée, une tendance qui pourrait bien séduire un large public.