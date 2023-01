CES 2023 : LG présente le premier téléviseur OLED sans fil au monde

LG, lors de l’événement CES de cette année, a présenté le téléviseur LG Signature OLED M (modèle M3), qui est le premier téléviseur sans fil au monde soutenu par la technologie Zero Connect de la société. Cette technologie permet de créer une installation propre, sans aucun fil suspendu, pour une expérience visuelle sans distraction.

Le nouveau LG Signature OLED M utilise la technologie Zero Connect, qui est une solution sans fil pour la transmission de vidéo et d’audio en temps réel. Pour une installation sans fil, le téléviseur est livré avec une boîte Zero Connect qui contient tous les ports nécessaires pour se connecter à des appareils HDMI tels que des boîtiers d’installation, des barres de son, etc.

LG a mis au point un algorithme permettant à la boîte de se connecter facilement au téléviseur. Il permet de déterminer le chemin de transmission optimal et de réduire les erreurs ou les interruptions de transmission en les détectant et en changeant de chemin. De plus, l’antenne de la Zero Connect Box peut être repositionnée pour augmenter la puissance du signal.

Le boîtier permet également une installation facile sans aucun câble et prend en charge la reconnaissance vocale pour que vous puissiez contrôler le M3 et les appareils connectés via des commandes vocales.

Un écran de 97 pouces !

Le LG Signature M3 est doté d’un écran OLED auto-éclairé de 97 pouces et prend en charge les contenus en 4K à 120 Hz. Il est livré avec le One Wall Design afin qu’il se fonde dans l’ensemble du décor de la pièce. Le téléviseur sans fil a également remporté les prix de l’innovation du CES 2023 dans deux catégories.

D’autres détails concernant le nouveau téléviseur LG Signature OLED, comme le prix, restent inconnus. Nous n’avons pas non plus de mot sur sa disponibilité pour le moment. LG pourrait révéler plus de détails prochainement.