CES 2023 : l’ordinateur portable de jeu Alienware m18 arrive avec un grand écran de 18 pouces

Lors de la présentation de Dell au CES 2023, nous avons également eu un premier aperçu du nouvel ordinateur portable de jeu Alienware m18. Conformément aux teasers postés au début du mois dernier, Alienware a lancé un ordinateur portable de jeu avec un énorme écran de 18 pouces après un long moment. Parallèlement à l’Alienware m18, la société a également introduit l’Alienware m16 pour les utilisateurs qui ne désirent pas un écran gigantesque.

Pour commencer, Alienware apporte un changement majeur dans sa gamme d’ordinateurs portables de jeu au niveau de l’écran. Tous les portables Alienware nouvellement lancés sont désormais équipés d’écrans plus grands avec un ratio 16:10. C’est également le cas de l’Alienware m18, qui offre deux options d’affichage à ses utilisateurs. Vous pouvez choisir soit un panneau Quad HD+ avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz, soit un panneau full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 480 Hz. Les deux panneaux mesurent 18 pouces et offrent un taux de réponse de 3 ms.

En outre, la dalle prend en charge une luminosité allant jusqu’à 300 nits, un rapport de contraste de 1000:1 avec un revêtement antireflet et une prise en charge de la gamme de couleurs DCI-P3 à 100 %. Alienware prend également en charge sa technologie matérielle ComfortView Plus, qui vise à réduire les émissions de lumière bleue sans nuire à la qualité de l’écran.

En ce qui concerne les entrailles, vous pouvez configurer le Alienware M18 pour qu’il soit alimenté par les derniers processeurs Intel Core ou Ryzen de la 13e génération, ainsi que par un GPU Nvidia GeForce RTX 4090 (150W) ou AMD Radeon. Le tout est associé à une mémoire DDR5 de 64 Go à 4800 MHz et à un stockage SSD M.2 PCIe NVMe de 9 To maximum. Vous disposez également de deux emplacements DDR5 SO-DIMM remplaçables par l’utilisateur, ce qui est étonnant.

L’Alienware m18 comprend également une batterie de 97 W, et vous obtenez un massif adaptateur d’alimentation de 330 W dans la boîte. La société proposera également son chargeur GaN 330W de plus petite taille à ceux qui souhaitent en acheter un. La société se vante également des améliorations thermiques que nous pouvons attendre de cet ordinateur portable. L’Alienware m18 utilise une conception thermique Cryo-tech, comprenant un matériau d’interface thermique Element 31 pour le GPU et le CPU, des chambres à vapeur étendues et 4 ventilateurs ultrafins.

En ce qui concerne le design, Alienware adopte un nouveau design Legend 3.0 qui vise à fournir des performances musclées dans un châssis mince. Désormais, le m18 affiche la même épaisseur que son prédécesseur avec un panneau supérieur et inférieur en aluminium. En outre, il est équipé d’un clavier de taille normale, mais vous pouvez choisir entre deux options : un clavier rétroéclairé AlienFX ou un clavier mécanique rétroéclairé CherryMX à profil ultra bas. Vous disposez également d’une webcam standard 720p et de capteurs IR pour Windows Hello.

Nouveau centre de commande Alienware (AWCC)

Le Centre de commande Alienware (AWCC) remanié est lancé avec ces nouveaux ordinateurs de jeu Alienware et de la série G. Le tableau de bord de l’Alienware Command Center (AWCC) a été revu et corrigé. Il permet d’accéder facilement aux profils, thèmes, éclairages, macros, paramètres audio et overclocking spécifiques aux jeux.

L’AWCC remanié présente une nouvelle architecture avec un design utilisateur dynamique et intuitif. Il est ainsi plus facile à utiliser et à mettre à jour, ce qui améliore votre expérience de jeu. De plus, la nouvelle superposition des performances affiche les performances du jeu.

Prix et disponibilité

En ce qui concerne le prix, l’Alienware m18 est proposé à partir de 2 099 dollars aux États-Unis. Mais la société a confirmé que seuls les modèles les plus sophistiqués seront disponibles dès le début. Il faudra attendre la fin de l’année pour obtenir les modèles de base. L’Alienware m16, quant à lui, est proposé à partir de 1 899 dollars aux États-Unis.

La société a également dévoilé les Alienware x16 et x14, ainsi que les ordinateurs portables de jeu de la série G de Dell, afin d’offrir des processeurs Intel et AMD et des graphiques Radeon ou NVIDIA aux joueurs de tous les budgets. Alors que les Dell G15 et G16 commencent respectivement à 849 et 1 499 dollars, les nouveaux Alienware x16 et x14 sont vendus respectivement à 2 149 et 1 799 dollars.