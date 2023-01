CES 2023 : Les nouveaux écouteurs sans fil Sennheiser vous aident à mieux entendre dans les endroits bruyants

Le monde est bruyant et si vous avez déjà eu du mal à entendre une conversation dans un bar bondé ou dans tout autre endroit où le bruit ambiant est important, les écouteurs sans fil Conversation Clear Plus de Sennheiser, annoncés cette semaine au CES 2023, pourraient vous aider.

Bien que Sennheiser ne qualifie pas officiellement les écouteurs Conversation Clear Plus d’aides auditives en vente libre, ils utilisent ce que Sennheiser appelle une « technologie avancée d’amélioration de la parole », développée par l’un des plus grands fabricants d’aides auditives au monde, Sonova (qui est maintenant propriétaire de Sennheiser), dans le but principal d’améliorer la parole et de filtrer le bruit afin que vous puissiez mieux entendre les conversations.

Selon Sennheiser, la puce de Sonova est à l’origine de la fonction de « détection automatique des scènes » des Clear Plus. Lorsqu’elle est associée à la suppression active du bruit, les écouteurs détectent et analysent le niveau de bruit d’un environnement donné et règlent le niveau d’amélioration de la parole en conséquence, tout en bloquant le bruit de fond. Et comme la plupart des écouteurs antibruit du marché, il existe une fonction de mode de transparence que Sennheiser appelle Ambient Awareness et qui permet aux utilisateurs de définir la quantité de bruit de fond qu’ils souhaitent entendre en fonction de l’environnement.

La configuration s’effectue par le biais d’une application compagnon, les écouteurs se connectant en Bluetooth, mais l’application permet également un niveau décent de personnalisation, y compris une poignée de scénarios d’écoute que vous pouvez utiliser. La fonction « Relax » vous permet de définir le niveau de bruit de fond que vous souhaitez entendre, la fonction « Communication » s’adapte automatiquement pour que vous puissiez entendre au mieux les conversations et les appels, et la fonction « Streaming » est idéale pour écouter de la musique, des podcasts ou des films.

Oui, les Clear Plus peuvent être utilisés comme un ensemble d’écouteurs Bluetooth, bien que nous n’ayons encore aucune idée de leur qualité sonore. L’autonomie de la batterie des Conversation Clear Plus n’est pas à dédaigner, avec 9 heures d’écoute et 27 heures supplémentaires avec le boîtier de charge.

Un prix élevé mais c’est logique

« Sennheiser Conversation Clear Plus reflète la vie dynamique de nos clients, en permettant aux utilisateurs de suivre chaque conversation avec facilité, où qu’ils soient », explique Daniel Holenstein, chef de produit senior chez Sennheiser. « Une étude indépendante a montré que 95 % des utilisateurs ont constaté une amélioration significative de la parole dans les situations bruyantes en utilisant le produit ».

Le prix élevé de 850 euros, qui rivalise avec celui des appareils auditifs en vente libre de Sony, Jabra et d’autres, pourrait être un point de friction avec les Conversation Clear Plus. Remarquez, c’est toujours moins cher que les appareils auditifs complets. Les écouteurs Conversation Clear Plus de Sennheiser seront mis en vente le 20 janvier.