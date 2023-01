CES 2023 : le Halo SleepSure est un tracker de sommeil connecté pour bébé

Au CES 2023, la marque Halo a dévoilé un nouveau tracker intelligent pour bébé, le SleepSure, qui permet de suivre les signes vitaux de l’enfant.

La bande souple est positionnée sur la jambe du bébé, et le capteur enregistre la fréquence cardiaque, le retournement, la température de la peau et les mouvements. Cela rappelle la chaussette Owlet Smart Sock de 2017, mais va un peu plus loin en termes d’analyse du sommeil.

Le SleepSure fournira également des informations sur le sommeil, y compris des données historiques sur le sommeil — et peut fournir des informations sur la façon d’adapter l’environnement de sommeil du bébé pour un repos optimal. Et en tant que parent, il n’y a pas de meilleur argument de vente que cela.

Toutes les données relatives au sommeil sont suivies et enregistrées dans l’application, et sont disponibles en temps réel. Il y a l’appareil lui-même, et une station de base pour le recharger. Mais, le SleepSure fonctionne de manière autonome et peut suivre le sommeil depuis la voiture, la poussette ou tout autre endroit où votre bébé pourrait s’endormir.

La particularité de l’application est que les parents peuvent choisir les paramètres qu’ils souhaitent suivre et personnaliser les alertes. La plupart des parents qui choisissent le Halo SleepSure voudront avoir des alertes basées sur la fréquence cardiaque, mais pour beaucoup de nouveaux parents, les données sur la température de la peau seront également intéressantes. Tous les nouveaux parents ont passé du temps à se demander si leur bébé avait trop chaud ou trop froid la nuit, ces données peuvent donc être utiles.

Un lancement aux États-Unis pour démarrer

Les tendances des données sont également collectées, ce qui vous permet de voir s’il y a des pics, qui pourraient vous alerter lorsque votre bébé est malade ou en mauvaise posture.

Ce n’est pas pour tout le monde — et certaines personnes auront des réserves à l’idée d’attacher un dispositif portable à leur nouveau-né. Mais l’anxiété est un véritable fardeau pour certains parents, et si cela peut aider à soulager certains de ces sentiments, cela pourrait être un réel avantage.

Le Halo SleepSure sera d’abord mis en vente aux États-Unis au prix de 249,99 dollars, et sera lancé en janvier 2023.