CES 2023 : le Project Chronos de Lenovo est un concept qui met l’accent sur la « liberté virtuelle »

Les entreprises et les consommateurs recherchent de plus en plus des moyens plus attrayants et interactifs d’améliorer leur mode de vie hybride grâce à des expériences nouvelles et dynamiques. Ainsi, la possibilité de collaborer, de se connecter et de réaliser ces expériences dans les mondes virtuel et physique présente plus que jamais un intérêt croissant. Inspirée par la vision d’une technologie plus intelligente pour tous, Lenovo a conceptualisé une solution de réalité mixte qui offrirait aux consommateurs une expérience virtuelle et physique combinée, totalement nouvelle et simplifiée.

À l’exception de la Wii, le contrôle des mouvements n’a pas encore connu le moindre succès commercial. Le Kinect de la Xbox, le Playstation Move et diverses configurations de réalité virtuelle, notamment le Meta Quest 2 et le Quest Pro, les ont inclus dans leurs fonctionnalités, mais les contrôles de mouvements n’ont toujours pas eu d’impact sérieux sur le paysage vidéoludique. Ils apparaissent encore de temps en temps dans un jeu Nintendo Switch comme Fortnite, mais sont largement oubliés. Le principal argument de vente du contrôle de mouvement en tant que concept, une nouvelle façon d’interagir avec les appareils, a été tout simplement inintéressant dans la pratique.

Lenovo cherche à changer cela. L’entreprise s’attaque à un aspect particulièrement contrariant du marché du contrôle du mouvement : le fait qu’il soit limité aux jeux. Le futur « Project Chronos » de Lenovo entend ouvrir la voie en proposant une solution complète de contrôle du mouvement qui s’intégrerait non seulement dans la façon dont les gens jouent, mais aussi dans leur façon de travailler, de vivre et d’interagir avec les machines qu’ils utilisent quotidiennement.

À première vue, l’argument de Lenovo est assez farfelu. Même dans le domaine des jeux, le contrôle du mouvement n’a pas connu un succès total depuis la sortie de la Wii de Nintendo, en 2006. Pourquoi ressusciter une technologie que le marché n’a jamais totalement adoptée ?

En bref, la réalité virtuelle. Le communiqué de presse de Lenovo met l’accent sur la « liberté virtuelle » et propose « un appareil informatique de maison pour les créateurs à la pointe de la technologie ».

Qu’un concept pour le moment

Le Project Chronos offre une vue complète, sans lunettes ou autre équipement nécessaire, et un système permettant de créer à la fois un avatar réaliste et un espace entièrement numérique avec lequel l’utilisateur peut interagir. Lenovo prévoit des cas d’utilisation qui vont bien au-delà des jeux, en proposant des exemples tels qu’un entraîneur de fitness faisant de l’exercice virtuellement aux côtés d’un étudiant, et des streamers créant des identités numériques complètes de type VTuber avec rien d’autre que Chronos et un écran. Chronos fait même un clin d’œil à ses prédécesseurs dans le domaine du jeu, en ignorant le paradigme de l’ère Kinect, qui consiste à contrôler le comportement du personnage par le mouvement, pour vanter la capacité de Chronos à aider les équipes à coopérer dans les titres multijoueurs. C’est effectivement le métavers sans casque VR.

Tous les plans de Lenovo pour le projet Chronos semblent dépendre d’une adhésion majeure au concept de réalité virtuelle basé sur l’avatar proposé par Meta et d’autres. Si cette adhésion ne se concrétise pas — et ce n’est pas encore le cas — Chronos pourrait devenir un autre jouet numérique qui prendrait la poussière à côté de ses prédécesseurs à contrôle de mouvement. Cela dit, ce que nous avons vu jusqu’à présent a du potentiel. Chronos est encore au stade de concept et n’a pas de date de sortie officielle.