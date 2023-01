CES 2023 : le coussin Fufuly peut vous calmer et réduire votre anxiété en 5 minutes

La société Yukai Engineering, basée au Japon, est connue pour développer des robots qui apportent de la joie à la vie et améliorent la qualité de la vie quotidienne. Lors du CES 2023, la société a présenté un coussin Fufuly qui ressemble à une créature vivante et peut aider à réduire votre anxiété.

Le coussin Fufuluy peut stimuler votre ventre pour réduire votre anxiété et calmer vos nerfs en seulement 5 minutes. Lorsque vous tenez le coussin près de votre poitrine et de votre ventre, il se met à frémir très légèrement et vous incite à respirer plus lentement et profondément, ce qui réduit votre niveau de stress.

Le projet a été développé en partenariat avec l’université de Tokyo et prolonge les recherches effectuées sur la synchronisation rythmique entre des personnes ou des individus et des objets. Inconsciemment, notre corps réduit le niveau de stress lorsque nous serrons une autre personne dans nos bras ou tenons un animal de compagnie ou un bébé dans nos bras. L’adorable coussin Fufuly fonctionne de la même manière.

Il existe trois modes sur le coussin Fufuly : normal, profond et une technique de respiration relaxante qui peut vous aider à réduire rapidement votre anxiété.

Encore un prototype

Le prototype en est encore à ses débuts et Yukai Engineering prévoit de financer le projet par crowdfunding et de le commercialiser au Japon en 2023. En ce qui concerne les marchés mondiaux, l’entreprise indique qu’elle lancera le produit après le déploiement initial au Japon. L’entreprise n’a pas encore annoncé le prix.

La société a également présenté la Lightony, une jolie lampe de chevet humanoïde qui peut vous aider à vous endormir rapidement grâce à ses mouvements de tête et de roulement des yeux. Elle peut également prendre des commandes vocales. Cependant, elle en est actuellement aux premiers stades de développement. Si vous vous intéressez aux produits de thérapie assistée par robot, vous pouvez consulter le Qoobo de Yukai Engineering, un oreiller en forme de queue de chat qui s’agite doucement et apporte une touche de guérison.