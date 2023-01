Le Samsung Galaxy S23 pourrait bien ne pas renoncer à l’option de stockage de 128 Go

L’année vient peut-être de commencer, mais certaines des plus grandes sorties de smartphones de 2023 sont proches. Plus tôt dans la semaine, le OnePlus 11 a été officiellement annoncé en Chine. Le flagship fera ses débuts à l’international début février, aux côtés d’un autre lancement majeur de smartphone — le Galaxy S23 de Samsung.

Étant donné que le lancement de la série phare de Samsung est proche, il n’est pas surprenant qu’au cours des deux dernières semaines, les rumeurs concernant la gamme Galaxy S23 aient dominé les publications de la presse. Apparemment, la fuite d’une fiche technique complète n’était pas suffisante.

Des spécifications de la batterie aux améliorations de la luminosité de l’écran, en passant par les améliorations des performances thermiques, les informateurs ont été très généreux. Et bien que la plupart des initiés du secteur soient d’accord sur la plupart des rumeurs, il y a un petit point de désaccord, mais significatif : la quantité de stockage interne de base dont disposera le Galaxy S23 d’entrée de gamme.

Il y a quelques jours, une fuite affirmait que le Galaxy S23 abandonnerait la configuration de stockage de base de 128 Go au profit d’une configuration de 256 Go. Il y a quelques jours, Roland Quandt, un informateur particulièrement fiable, a apporté de nouvelles informations dans un tweet et affirme que la version 128 Go est là pour perdurer dans la gamme Galaxy S23.

Le stockage interne de base est une spécification particulièrement importante pour un certain nombre de raisons. Surtout, elle joue un rôle important en incitant les utilisateurs à faire des folies dans les configurations plus haut de gamme. Après tout, la plupart des gens conviendront qu’il est beaucoup plus facile de vivre avec 256 Go de stockage qu’avec la moitié de cette quantité.

Une réelle déception

En outre, un espace de stockage supplémentaire aurait été un bon argument de vente pour le Galaxy S23. Cela aurait eu beaucoup de sens, surtout étant donné la détermination de Samsung à stimuler la compétitivité de sa gamme phare dans le segment des smartphones premium.

Hélas, c’était trop beau pour être vrai — 256 Go reste un point faible pour de nombreux utilisateurs Android. Selon toute vraisemblance, un pour lequel ils devront payer un supplément.