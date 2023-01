Les rumeurs concernant l’iPhone 15 détaillent les nouvelles spécifications de la caméra

Bien qu’il soit difficile de prédire l’avenir de l’iPhone avec certitude, il est presque certain qu’Apple continuera à sortir de nouveaux modèles avec des fonctionnalités et des designs mis à jour chaque année. 2023 ne fera pas exception, et la société lancera presque certainement la gamme iPhone 15 d’ici septembre 2023. Même s’il reste 8 mois avant le lancement de la gamme d’iPhone 15, les rumeurs concernant les iPhone de nouvelle génération n’ont cessé de se multiplier.

Le mois dernier, des rapports ont fait état de la possibilité qu’Apple suive la même stratégie de lancement qu’en 2022, avec uniquement les variantes les plus chères du smartphone dotées de la puce Apple A17 Bionic et les modèles standard et plus de ma série iPhone 15 dotés du processeur Apple 16. Des rapports ont également fait état de la possibilité qu’Apple ajoute un téléobjectif périscope. Des allégations ont également été faites sur la probabilité que les modèles d’iPhone 15 soient entièrement dépourvus de boutons.

Selon une nouvelle note de recherche publiée par l’analyste Jeff Pu de Haitong Intl Tech Research, l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus recevront probablement des mises à jour importantes du système de caméra, affirme 9To5mac. L’analyste fonde ses affirmations sur les rapports des sources de la chaîne d’approvisionnement d’Apple.

Selon Jeff Pu, l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus d’Apple pourraient être équipés d’un nouveau capteur à trois couches de 48 mégapixels pour la caméra grand-angle. Ce capteur de plus haute résolution permettrait aux modèles d’iPhone de base de capturer de meilleures photos et vidéos grand-angle. Toutefois, il est peu probable que ces modèles reçoivent le téléobjectif avec zoom optique ainsi que le capteur LiDAR exclusif aux modèles Pro.

Ces deux appareils utiliseraient également la puce Apple A16 Bionic qui équipe la génération actuelle des modèles iPhone Pro. La note de Pu corrobore également les rapports précédents selon lesquels l’iPhone 15 Pro sera probablement doté de boutons virtuels pour les opérations de volume et d’alimentation. Il indique également qu’Apple ne modifiera pas la taille des écrans des modèles iPhone 15 et iPhone 15 Pro.

Ceux qui recherchent des mises à jour révolutionnaires devraient se tourner vers les modèles plus chers de l’iPhone 15. Jeff affirme que ces appareils pourraient être dotés d’un objectif périscopique de 12 mégapixels qui permettrait d’obtenir un zoom de meilleure qualité, plus clair et plus étendu. Ces rapports s’alignent sur les déclarations antérieures du célèbre analyste Ming-Chi Kuo, qui a évoqué la probabilité que les modèles Pro soient équipés d’un périscope avec un zoom optique 6x. Les iPhone Pro utiliseront aussi probablement la nouvelle puce A17 d’Apple basée sur le tout nouveau processus de fabrication de 3nm de TSMC et passeront enfin à l’USB-C.