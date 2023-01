Voici le bracelet connecté Redmi Band 2 avec son écran de 1,47 pouces

Le Redmi Band 2 est disponible dans les colis noir et blanc, au prix de 159 CNY (environ 22 euros) et est déjà en vente en Chine. La firme propose également une variété de bracelets pour le Band 2 dans différentes couleurs.

Le bracelet n’a pas de bouton fonctionnel en raison de son design assez fin. Pourtant, il est doté d’une batterie de 210 mAh qui peut durer jusqu’à 14 jours. Parmi les autres caractéristiques de la montre, citons plus de 100 cadrans de montre, le contrôle de la musique, l’alarme, le contrôle à distance des photos, la recherche du téléphone, etc.

En ce qui concerne le suivi de la santé, le Band 2 peut suivre les niveaux de SpO2, les fréquences cardiaques 24h/24 et 7 j/7, le sommeil et la santé des femmes .

Redmi a annoncé un bracelet d’activité d’entrée de gamme appelé le Redmi Band 2 en Chine . Le Redmi Band 2 est doté d’un grand écran TFT LCD de 1,47 pouce, soit 76 % de plus que la précédente génération, d’un fin châssis de 9,9 mm, d’une résistance à l’eau de 50 mètres et d’un suivi de plus de 30 sports.