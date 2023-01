CES 2023 : la Nowatch est une smartwatch de surveillance de la santé, mais avec une subtilité

Les moniteurs de santé et les trackers de fitness sont omniprésents à l’heure de la technologie moderne. Comme ils sont très sophistiqués, le problème est qu’ils vous bombardent constamment d’alertes en plus de suivre vos pas, votre rythme cardiaque, etc.

Heureusement, Nowatch propose une approche différente. Elle offre un grand nombre des fonctions habituelles de suivi de la santé. Au lieu d’utiliser un écran de smartphone assez traditionnel, comme les appareils Apple, Google et Samsung, ou un design de montre analogique classique, la société le remplace par divers matériaux visuellement fascinants.

Selon TechCrunch, l’entreprise utilise le terme « awareable » pour se décrire, ce qui fait allusion à sa croisade contre le stress, l’anxiété et la surstimulation. La série de malchances du PDG et cofondateur Hylke Muntinga et la découverte qu’il était atteint d’une maladie génétique rare ont été les catalyseurs de la startup.

« Il y a cinq ans, j’ai perdu six de mes amis chers en un an. Dans ces moments-là, on se rend compte que la vie et la mort sont si proches. Puis, il y a deux ans et demi, j’ai découvert que je devenais aveugle à cause d’une maladie rare appelée PXE. Cela m’a rappelé qu’il ne fallait pas se perdre dans les distractions », a déclaré Muntinga dans une interview accordée à TechCrunch au CES 2023 de Las Vegas.

En réponse, il a lancé Nowatch.

Un gadget dépourvu d’écran

Le gadget est dépourvu d’écran, au profit de faces de pierres précieuses, élégantes et fabriquées à partir de matériaux produits de manière éthique. À l’intérieur de la Nowatch se trouve un logiciel de surveillance de la santé de pointe qui fonctionne en arrière-plan sans perturber la journée du porteur.

La technologie de biodétection de l’activité électrodermique (EDA) incluse par Philips permet au gadget de détecter et de suivre les changements de taux de transpiration en analysant les signaux électriques de la peau. La technique de biodétection utilise un micro-courant sûr pour surveiller la conductivité électrique variable dans le temps entre deux points de la peau.

Muntinga a souligné que la possibilité de vérifier l’heure ne serait qu’une distraction supplémentaire.

Selon lui, tous ceux qui souhaitent adopter la technologie moderne et s’habiller d’une manière à la fois esthétique et respectueuse de l’environnement aimeront Nowatch. Divers capteurs sont disponibles, tels qu’un accéléromètre, des capteurs de température, un baromètre et un PPG (photopléthysmographie) rouge et vert.

Le mécanisme qui la sous-tend

La Nowatch est une smartwatch qui surveille et alerte son utilisateur en fonction de son biorythme unique. Elle peut évaluer le niveau de stress de l’utilisateur et utiliser des vibrations douces pour attirer l’attention de l’utilisateur sur ses sorties émotionnelles. La montre peut également évaluer vos zones cognitives ou vos capacités mentales, comme votre concentration, votre humeur et votre « empreinte du stress », à l’aide des données qu’elle collecte.

Une application iOS ou Android sert de point de contact entre le dispositif portable et son utilisateur. L’application affiche les données physiologiques de l’utilisateur en temps réel et lui fournit des conseils et des informations utiles pour améliorer son bien-être.

La batterie de la Nowatch peut durer quatre jours, selon l’utilisation, et son prix débute à 363 euros. Dès la semaine prochaine, elle sera mise en vente.