CES 2023 : la nouvelle glacière électrique de EcoFlow est équipée d’une machine à glaçons intégrée

EcoFlow, la marque populaire de centrales électriques portables, a présenté plusieurs nouveaux appareils au CES 2023 pour aider à alimenter les aventures de la vie sur et hors réseau. L’un d’entre eux est la nouvelle glacière électrique et réfrigérateur portable Ecoflow Glacier. Elle est dotée d’une machine à glaçons intégrée qui garantit des aliments frais et des boissons fraîches partout où vous allez.

Avec la glacière EcoFlow Glacier, vous obtenez un réfrigérateur portable différent de tout ce qui existe sur le marché. Alors que de nombreux amateurs de plein air, de camping-cars ou d’overlanders connaissent des marques comme Dometic, la Glacier d’EcoFlow est le premier réfrigérateur portable de l’industrie avec une machine à glaçons intégrée.

Et comme la glacière Glacier est alimentée par des batteries, elle conservera son contenu au froid plus longtemps qu’une glacière traditionnelle et se doublera d’un dispositif d’alimentation de secours pour les smartphones, les tablettes et autres.

Le réfrigérateur/refroidisseur Glacier est votre traditionnelle glacière isolée, comme un YETI, qui gardera les aliments et les boissons au froid pendant les aventures en plein air. Ensuite, une zone de stockage de l’eau sur le côté droit profite de la machine à glaçons intégrée pour faire de la glace et garder les choses au frais jusqu’à 24 heures. Nous ne sommes pas sûrs de la taille de la batterie interne, mais si l’on considère qu’elle peut fabriquer de la glace pendant 24 heures et qu’elle peut recharger vos appareils en cas de besoin, elle est probablement assez importante.

EcoFlow indique que la machine prend environ 12 minutes pour faire un plateau de glaçons, mais si elle fonctionne pendant que vous vous dirigez vers une destination, vous aurez beaucoup de glace prête à partir. En outre, EcoFlow a ajouté un panier à glace amovible très pratique. Ainsi, vous n’avez pas à vous soucier des amis, de la famille ou des enfants qui récupèrent les glaçons avec des doigts sales.

Une glacière très utile

La Glacier est équipée de roues durables et amovibles, de sorte que ceux qui se rendent à la plage ou au camping n’ont pas à se soucier de le transporter jusqu’à sa destination finale. Il suffit donc d’enclencher les roues, de tirer la poignée rétractable de type valise et de la faire rouler jusqu’à votre endroit préféré. Sortez ensuite le panier à glace et préparez-vous une boisson rafraîchissante.

Enfin, la EcoFlow Glacier est dotée d’un écran LCD utile qui affiche les températures internes, l’autonomie de la batterie, les niveaux d’eau pour la glace et d’autres statistiques, afin de vous tenir informé pendant vos voyages.

Outre la glacière, la société a également annoncé au CES une nouvelle solution d’alimentation de secours pour toute la maison et deux autres appareils intelligents alimentés par batterie. Le climatiseur portable EcoFlow Wave 2 (nouvelle génération) et la tondeuse robot EcoFlow Blade.

La société n’a pas encore communiqué de prix ni de date de sortie, mais la glacière Glacier devrait être disponible à temps pour les aventures estivales.