CES 2023 : Dell dévoile la seconde génération du Concept Nyx, la manette de jeu du futur

Il existe également des boutons de déplacement qui doublent essentiellement le nombre de boutons avant disponibles. En d’autres termes, le bouton A peut avoir deux fonctions : une normale et une différente lorsque vous maintenez le bouton shift enfoncé. Il y a également une fonction de molette de défilement pour imiter la molette d’une souris et un pavé tactile.

Vous pouvez remapper les boutons de la manette et voir une superposition intelligente qui vous indique quel bouton fait quoi dans chaque jeu. Par exemple, si vous remappez le bouton de saut dans Horizon Zero Dawn sur Y au lieu de A, vous n’aurez pas besoin de le mémoriser car les contrôles à l’écran s’adapteront.

Cependant, la Concept Nyx va beaucoup plus loin. Elle intègre un capteur d’empreintes digitales qui vous permet d’ouvrir instantanément le dernier jeu auquel vous jouiez. Cela pourrait être utile si vous partagez cette manette avec d’autres membres de votre foyer. Il existe également des boutons et des gâchettes entièrement personnalisables afin que vous puissiez définir votre niveau de retour haptique préféré.

Le contrôleur, quant à lui, est très différent du design original. Elle semble beaucoup plus raffinée, avec plus d’un point de vue du design de la manette de la Xbox Series S.

Dell, au CES 2023 , a présenté un moyen qui permet une communication sans faille dans le futur. En 2022, Dell a dévoilé un nouveau type de contrôleur de jeu. Connu sous le nom de Nyx, le contrôleur se connectait à un serveur de jeux et vous permettait de faciliter le jeu dans toute la maison. Vous pouviez jouer à des jeux à l’aide d’une seule manette sur tous les écrans de votre maison et pouviez même faire jouer deux jeux en même temps.