CES 2023 : Sony annonce le Project Leonardo, une manette d’accessibilité pour la PlayStation 5

Lors de sa présentation au CES 2023, Sony a annoncé qu’elle travaillait sur un nouveau kit de contrôleurs d’accessibilité, dont le nom de code est « Project Leonardo », un kit qui promet de rendre les jeux plus faciles à jouer pour les personnes ayant un contrôle moteur limité.

Sony a partagé dans un article de blog officiel qu’il a consulté des défenseurs de l’accessibilité des jeux vidéo comme AbleGamers et SpecialEffect pour créer un contrôleur qui est « hautement configurable » et « fonctionne en tandem avec de nombreux accessoires d’accessibilité tiers ».

Le designer de Sony, So Morimoto, a décrit le projet Leonardo comme suit : « Notre équipe a testé plus d’une douzaine de modèles avec des experts en accessibilité, à la recherche d’approches permettant de résoudre les principaux problèmes liés à l’utilisation efficace de la manette. Nous avons finalement opté pour un design de “manette divisée” qui permet de repositionner presque librement les leviers gauche/droite, qui peut être utilisé sans avoir besoin d’être tenu et qui offre une grande souplesse dans le remplacement des boutons et des capuchons de manette ».

Le kit Leonardo comprend des boutons de face et de gâchette de la PlayStation 5 qui peuvent être échangés autour d’un large gamepad circulaire ainsi qu’un joystick qui peut être repositionné par rapport au gamepad. Il sera également fourni avec des accessoires de formes et de tailles différentes pour que « les joueurs puissent trouver une configuration adaptée à leur force, à l’amplitude de leurs mouvements et à leurs besoins physiques particuliers », et il est doté de quatre prises auxiliaires de 3,5 mm pour brancher des accessoires d’accessibilité tiers, comme la manette adaptative de Microsoft.

Leonardo peut être utilisé comme une manette autonome, en duo ou de concert avec la manette sans fil DualSense fournie avec la PS5, ce qui permet de l’adapter à toute une série de besoins en matière d’accessibilité. Les capacités de personnalisation physique de Leonardo s’accompagnent d’options logicielles ; Leonardo permettra aux joueurs d’associer des fonctions à divers boutons et d’enregistrer trois configurations différentes sous forme de profils pour faciliter l’utilisation.

Sony s’inspire de Microsoft

Bien que les jeux Sony aient été plutôt bons pour offrir une suite robuste d’options d’accessibilité —The Last of Us et God of War Ragnarök ont tous deux remporté des Game Awards pour leur accessibilité — ils sont à la traîne en termes de matériel accessible. Microsoft a publié son contrôleur adaptatif en 2018 et en 2021, elle a lancé un programme dans lequel les développeurs peuvent soumettre leurs jeux à Microsoft pour qu’ils soient évalués en termes d’accessibilité et testés par des joueurs handicapés.

Le project Leonardo est toujours en cours de développement et aucune date de sortie n’a encore été annoncée. D’autres nouvelles positives pour la PS5 sont sorties de la conférence de presse de Sony au CES. Jim Ryan, responsable de PlayStation, a déclaré que la pénurie de PS5 était officiellement terminée : « Tous ceux qui veulent une PS5 devraient avoir beaucoup plus de facilité à en trouver une chez les détaillants du monde entier à partir de maintenant ».