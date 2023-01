CES 2023 : voici les nouveaux processeurs des ordinateurs portables AMD Ryzen 7000

AMD a annoncé la sortie prochaine de ses processeurs mobiles Ryzen 7000 lors de sa keynote du CES 2023. En mettant l’accent sur les performances et l’efficacité, ces processeurs arriveront bientôt dans certains des meilleurs ordinateurs portables de jeu, mais AMD ne vise pas seulement les joueurs.

La gamme comprend des processeurs conçus pour tous les types d’ordinateurs portables, et aujourd’hui, AMD nous a donné un premier aperçu du Ryzen 7040 « Phoenix » et du Ryzen 7045 « Dragon Range ».

Avant de nous plonger dans l’univers de ces nouveaux processeurs Ryzen, jetons un coup d’œil rapide sur le schéma de dénomination d’AMD pour cette génération. Il convient de noter que toutes les puces mobiles Ryzen 7000 ne seront pas basées sur l’architecture Zen 4. L’avant-dernier chiffre du numéro indique s’il s’agit d’une puce Zen 2, Zen 3, Zen 3+ ou Zen 4. Cela pourrait prêter à confusion pour certains acheteurs, bien que les Ryzen 7020 (Zen 2), Ryzen 7030 (Zen 3) et Ryzen 7035 (Zen 3+) soient encore de nouvelles puces et ne fassent pas partie de la génération précédente.

Les meilleurs processeurs de cette génération de puces de mobilité sont les puces AMD Ryzen 7045. Le processeur phare AMD Ryzen 9 7945HX est doté de 16 cœurs, de 32 threads, d’un énorme cache L2+L3 de 80 Mo et d’une vitesse d’horloge pouvant atteindre 5,7 GHz.

En termes de performances, AMD affirme que le Ryzen 9 7945HX est 78 % plus rapide que le 6900HX de dernière génération en productivité et en multitâche, et le CPU a également enregistré des gains massifs dans les jeux. AMD compare également le 7945HX au Core i9-12900HX d’Intel, en montrant des tests qui placent l’AMD Ryzen 7045HX loin devant Intel, allant d’un gain de 24 % à 169 %. Cependant, il est important de noter qu’Intel vient d’annoncer ses processeurs mobiles Raptor Lake au CES également.

La série Ryzen 7045

Jusqu’à présent, la série Ryzen 7045 se compose des éléments suivants :

AMD Ryzen 9 7945HX – 16 cœurs, 32 threads, des fréquences d’horloge allant jusqu’à 5,7 GHz, 80 Mo de cache combiné et un TDP maximal de 170 W

AMD Ryzen 9 7845HX – 12 cœurs, 24 threads, jusqu’à 5,6 GHz, 76 Mo de cache combiné et le même TDP que le modèle phare

AMD Ryzen 7745HX – 8 cœurs, 16 threads, jusqu’à 5,4 GHz, 40 Mo de cache combiné et un TDP de 105 watts

AMD Ryzen 5 7645HX – 6 cœurs, 12 threads, une vitesse d’horloge maximale de 5,3 GHz, 38 Mo de cache et un TDP de 105 W

La gamme AMD Ryzen 7045 arrivera dans les ordinateurs portables à partir de février 2023, les cinq premiers ordinateurs portables étant fabriqués par Alienware, ASUS et Lenovo.

Vient ensuite la série AMD Ryzen 7040, qui met l’accent sur la capacité de s’attaquer aux charges de travail de l’intelligence artificielle (IA) tout en maintenant une longue autonomie. Ces puces Zen 4 ont été construites sur la base d’un nœud de processus de 4 nm et sont équipées de puces graphiques RDNA 3 embarquées ainsi que de la nouvelle architecture de moteur d’IA XDNA d’AMD.

La série Ryzen 7040, dont la livraison débutera en mars 2023, comprendra le Ryzen 9 7940HS, avec 8 cœurs et 16 threads ainsi qu’une fréquence d’horloge pouvant atteindre 5,2 GHz, le Ryzen 7 7840HS, avec le même nombre de cœurs et une fréquence d’horloge pouvant atteindre 5,1 GHz, et enfin, le Ryzen 5 7640HS, avec 6 cœurs, 12 threads et une fréquence maximale de 5,0 GHz. Toutes ces pièces ont une faible consommation d’énergie, avec un TDP compris entre 35 et 45 watts.

Des puces basées sur l’architecture Zen 3

Nous passons au Zen 3+, qui équipera vraisemblablement certains ordinateurs portables plus abordables équipés de puces AMD Ryzen 7035. Ces processeurs offrent l’accès aux cartes graphiques Radeon 680M, DDR5 et LPDDR5, PCIe Gen 4.0 et USB 4. AMD promet une superbe autonomie, jusqu’à 15 % supérieure à celle du Core i7-12700H d’Intel, tout en offrant des améliorations de performances sur toute la ligne.

Enfin, AMD lance également quelques processeurs mobiles Ryzen 7030 et Ryzen 7030 Pro, qui sont basés sur l’architecture Zen 3 et un nœud de processus de 7 nm, équipés de jusqu’à 8 cœurs. La gamme Ryzen 7030 est principalement destinée à s’attaquer aux tâches liées à la productivité, mais AMD révèle que les ordinateurs portables devraient également être en mesure de faire tourner des titres e-sports à merveille. D’autre part, le Ryzen 7030 Pro donne la priorité à la sécurité et s’adresse aux professionnels.

La gamme mobile d’AMD pour cette génération est vraiment massive. Bien que la division entre Zen 4, Zen 3+ et Zen 3 puisse être déroutante au début, il est clair qu’AMD essaie d’exploiter autant de marchés que possible. Les premiers ordinateurs portables AMD Ryzen 7000 commenceront à apparaître sur les étagères en février, il ne faudra donc pas attendre longtemps pour en savoir plus sur leurs performances.