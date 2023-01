CES 2023 : Samsung dévoile de nouveaux appareils futuristes pour la maison connectée

Le premier jour du CES 2023 est tout proche, mais Samsung n’attend pas pour présenter au monde sa nouvelle gamme d’appareils pour la maison connectée. Plus précisément, la gamme Bespoke est maintenant en pleine exposition, avec de nouveaux réfrigérateurs connectés, des fours connectés et des lave-linges connectés qui font leur apparition.

La gamme Bespoke de Samsung est depuis longtemps un choix de premier ordre pour les acheteurs d’appareils électroménagers connectés, et cette tendance semble se poursuivre cette année. Samsung a annoncé le Bespoke 4-Door Flex Refrigerator with Family Hub+ pour les marchés mondiaux après qu’il ait été révélé pour le marché sud-coréen la semaine dernière.

L’une des plus grandes améliorations concerne le réfrigérateur Bespoke 4-Door Flex Refrigerator avec Family Hub+, qui offre désormais un énorme écran tactile de 32 pouces (contre 21,5 pouces auparavant) directement intégré à sa porte en verre. L’écran prend en charge le nouveau logiciel Family Hub, qui vous permet de diffuser vos séries TV préférées, de partager des photos ou de vérifier l’état des appareils connectés.

Parmi les autres caractéristiques notables, citons un centre de boissons caché dans la porte supérieure gauche qui produit de l’eau filtrée et une double machine à glaçons. Il y a même une suite de caméras sophistiquées alimentées par l’IA qui suivent votre inventaire et vous font savoir quand il est temps de vous réapprovisionner. Il sera lancé en Amérique du Nord et en Corée du Sud au cours du premier semestre de cette année.

Le CES de cette année nous a également présenté le premier réfrigérateur Side-by-Side Bespoke de Samsung, qui offre un design à panneau plat, un centre de boissons analogue à celui que l’on trouve dans le Flex 4 portes, des capteurs tactiles pour faciliter l’ouverture et la fermeture des portes lorsque vous avez les mains pleines, et une prise en charge complète de la plateforme SmartThings.

Pour compléter les annonces d’appareils électroménagers connectés, on trouve une hotte murale Bespoke qui ventile jusqu’à 20 000 litres par minute, et un couple lave et sèche-linge Bespoke qui utilise l’IA pour optimiser vos réglages de température et déterminer la quantité idéale de détergent pour le chaque charge.

Un four vraiment intelligent

Mais, le Bespoke AI Oven de Samsung pourrait être le four le plus avancé jamais lancé. Il est doté d’une caméra intégrée (avec la fonction Sense Inside) capable de reconnaître ce que vous cuisinez et de vous proposer des suggestions pour en améliorer le goût. Cela est rendu possible en scannant et en identifiant plus de 80 types de plats et d’ingrédients différents. Il vous alerte également de manière intelligente pour éviter que votre recette ne brûle ou ne soit trop cuite.

La caméra intégrée peut capturer des photos ou une vidéo en direct de ce qui cuit à l’intérieur du four, et vous pouvez y accéder depuis votre smartphone, votre tablette, votre téléviseur ou l’écran de 7 pouces du Bespoke AI Oven. Vous pouvez même diffuser des vidéos de cuisine en direct (idéal pour les streamers et vloggers en herbe) directement depuis le four sur les réseaux sociaux si c’est ce que vous aimez.

Il est équipé de SmartThings, SmartThings Cooking et Samsung Health. Ainsi, le Bespoke AI Oven peut utiliser les données de cuisine et de fitness pour recommander des options de repas en fonction des ingrédients que les utilisateurs ont chez eux. Le nouveau four a un design épuré et une porte Push To Open. Il est lancé en Europe ce mois-ci et sera disponible en Amérique du Nord au troisième trimestre de cette année.

Attendez-vous à en savoir plus sur les nouveaux produits Samsung Bespoke à mesure que le CES 2023 se poursuit tout au long de la semaine.