CES 2023 : la Halo Swing d’Acer est une enceinte connectée lumineuse

Acer est un nom bien connu dans le secteur des PC et des ordinateurs portables, mais pas tellement dans celui des enceintes connectées. Aussi difficile à croire que cela puisse paraître, le Halo Swing nouvellement révélé est la suite de l’enceinte connectée Halo de 2020, qui avait les mêmes avantages pour se différencier des autres marques : son DTS, écran LED et éclairage RVB.

En effet, lors du CES 2023, Acer a présenté le Halo Swing, une enceinte connectée portable avec de brillantes lumières et un écran simple qui peut vous montrer la météo, les alertes, et plus encore. Le Halo Swing est compatible avec Google Assistant, vous pouvez donc l’utiliser pour définir des alarmes et contrôler d’autres appareils connectés avec votre seule voix.

Si vous n’êtes pas impressionné par ce que les grandes marques comme Amazon, Apple et Google ont à offrir, la nouvelle Acer Halo Swing pourrait être une alternative intéressante dans le monde des enceintes intelligentes.

Comme l’ancien Acer Halo, le Halo Swing se distingue par son apparence unique. Le Halo Swing partage la base lumineuse RVB du Halo, qui émet des lumières colorées et fait ainsi de l’enceinte une double source de lumière. Ces lumières réagissent également au rythme de votre musique, ce qui en fait une enceinte clairement adaptée aux fêtes. De plus, elles changent même de couleur lorsqu’elles interagissent avec Google Assistant.

L’autre point fort de cette enceinte est l’écran LED. Il affiche les rendez-vous de l’agenda, les e-mails, les messages et plus encore, comme le fait un écran connecté. Cependant, vous pouvez également utiliser l’application Acer Halo pour le personnaliser avec des messages ou des images préfabriqués ou même en dessiner un de votre cru.

Moins de 200 euros

Comme le Acer Halo, le Swing est doté de haut-parleurs à 360 degrés, ce qui devrait lui conférer un style de haut-parleur de fête. Il peut être couplé à d’autres appareils et prend en charge la lecture de musique en groupe à l’aide d’autres haut-parleurs pour une expérience de son surround plus immersive. Les avantages d’avoir une enceinte intelligente avec le son DTS impliquent une amélioration de l’audio et de la projection des basses, qui sont des traits inestimables si vous prévoyez d’écouter beaucoup de musique.

Le Halo Swing est également portable grâce à une sangle en cuir détachable, de sorte que vous pouvez retirer le dock de charge USB-C et le transporter. Vous pouvez l’emmener à l’extérieur ainsi que sous une pluie légère, car l’enceinte est certifiée IPX5 et résistante à l’eau. Acer affirme que la batterie devrait durer jusqu’à 10 heures.

Acer n’a pas encore révélé quand le Halo Swing sera disponible à la vente, mais indique qu’il coûtera 199 euros.