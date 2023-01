CES 2023 : NVIDIA présente la série GeForce RTX 40 pour les ordinateurs portables

NVIDIA revoit sa gamme graphique pour ordinateurs portables avec une nouvelle gamme de GPU mobile. En effet, NVIDIA vient d’annoncer la série GeForce RTX 40 pour ordinateurs portables lors de son événement CES 2023, qui, selon la société, offrent de meilleures performances que les RTX 30 tout en consommant moins d’énergie.

Celle-ci apporte l’architecture NVIDIA Ada Lovelace — avec le support de DLSS 3, AV1 et plus encore — et les technologies Max-Q de cinquième génération pour des performances et une efficacité maximales.

Selon NVIDIA, les nouveaux ordinateurs portables GeForce RTX 40 sont jusqu’à 3 fois plus économes en énergie que la précédente génération. Pour les joueurs, les portables de la série RTX 40 promettent jusqu’à 4 fois plus de performances dans les jeux AAA comme Cyberpunk 2077 avec le nouveau mode RT Overdrive, et pour les créateurs, ils offrent une accélération fulgurante dans les meilleures applications créatives comme Blender.

RTX 4090 et RTX 4080 : ordinateurs portables phares

Les ordinateurs portables haut de gamme équipés de la RTX 4090 et de la RTX 4080 vous permettent de jouer sur 3 écrans 4K à 60 images par seconde, ce qui est suffisant pour alimenter un simulateur de conduite de niveau professionnel.

Les créateurs peuvent utiliser la plateforme NVIDIA Omniverse pour créer des mondes virtuels 3D photoréalistes en 4K avec une physique, un éclairage et des matériaux entièrement simulés.

Les streamers peuvent diffuser des jeux en livestream en 4K à 60 fps avec un encodage AV1 vers Discord, et les nouveaux doubles encodeurs d’Ada réduisent de moitié le temps d’exportation des vidéos.

Ordinateurs portables RTX 4070, 4060, 4050

Les nouveaux ordinateurs portables RTX 4070, 4060 et 4050 sont plus rapides que le modèle phare de la génération précédente, et la société affirme qu’ils utilisent un tiers de la puissance du GPU.

Ils permettent de jouer à l’ultra-gaming en 1440p à 80 images par seconde et de transformer les processus de création tels que le rendu de scènes dans Blender, qui prenait auparavant 2 h 30, en seulement 10 minutes.

Prix et disponibilité

Les partenaires et les ordinateurs portables comprennent Acer, Alienware, ASUS Zenbook Pro 14 OLED avec RTX 4070, Dell, GIGABYTE, HP, Lenovo, des modèles de 14 à 17 pouces de MSI, l’ordinateur portable Razer Blade et Samsung. Ils seront également disponibles auprès de fabricants locaux et de constructeurs de systèmes, notamment CyberPower PC, Eluktronics, Hasee, PC Specialist 3XS by Scan et Schenker, et d’autres viendront au premier trimestre.

Les portables phares de la série NVIDIA RTX 40 démarrent à 1 999 euros et seront disponibles à partir du 8 février. Les ordinateurs portables NVIDIA RTX 4050 commencent à 999 euros et seront disponibles à partir du 22 février.