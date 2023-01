CES 2023 : ASUS met à niveau sa gamme ROG Flow avec plus de puissance

Les succès du CES 2023 ne cessent d’affluer. ASUS annonce un grand nombre de nouveaux dispositifs pour sa marque de jeux ROG, et parmi ceux-ci, des modèles rafraîchis de sa gamme ROG Flow. Les Flow X13, X16 et Z13 bénéficient tous d’améliorations matérielles, notamment des derniers processeurs et GPU mobiles, mais l’amélioration la plus notable de ces ordinateurs portables de jeu est sans doute leur batterie plus grande.

La gamme ROG Flow de ASUS est relativement unique parmi les ordinateurs portables de jeu, avec des écrans 2-en-1 et, dans le cas des X16 et Z13, la compatibilité avec un GPU externe fabriqué par ASUS pour améliorer les performances de jeu. Cependant, les itérations les plus récentes de ces ordinateurs portables ont souffert d’une mauvaise autonomie, ce que ASUS tente de corriger avec les nouveaux modèles X13 et Z13.

La batterie du ROG Flow X13 passe à 75 Whr, contre 62 Whr sur le modèle 2021, tandis que la batterie du nouveau ROG Flow Z13 est évaluée à 130 Whr, contre seulement 56 Whr sur le modèle original. Ces premières tailles de batterie posaient un énorme problème.

Curieusement, le X16 utilisera toujours la même batterie de 90 Whr présente dans le modèle 2021. Et il est bon de garder à l’esprit que les performances de la batterie en situation réelle peuvent énormément varier.

Les détails concernant les autres configurations matérielles de la nouvelle gamme Flow sont un peu rares pour le moment, mais nous savons que le ROG X13 Flow utilisera une version du processeur R9 d’AMD associé à un GPU NVIDIA, et qu’il peut être configuré avec jusqu’à 32 Go de RAM DDR5 et 2 To de stockage SSD. Le X16 offre des spécifications analogues, mais sera configuré exclusivement avec des processeurs Intel.

Le Z13, quant à lui, sera limité à un maximum de 16 Go de RAM DDR5 et 1 To de stockage. Naturellement, il y aura une variété d’options d’affichage disponibles pour les nouveaux ordinateurs portables, mais seul le Flow X16 aura l’option d’un écran 240 Hz équipé de la technologie Nebula de ASUS qui offre une luminosité maximale de 1 200 nits.

Le ROG Flow X13 sera disponible au cours du 1er trimestre 2023 à partir de 1 899 €, le ROG Flow Z13 à partir de 2 099 € et le ROG Flow X16 à partir de 2 499 €.