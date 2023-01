CES 2023 : Intel présente ses processeurs de 13e génération plus rapides, moins chers et plus efficaces

Intel élargit considérablement sa gamme de processeurs de bureau Raptor Lake. Comme annoncé lors du CES 2023, la gamme de processeurs recevra quelques nouvelles entrées, et ces processeurs à venir donnent la priorité à l’efficacité en zonant sur la performance par watt.

La liste des processeurs à venir est énorme, avec des modèles allant du Core i9-13900 haut de gamme au Core i3-13100F abordable. Six modèles de la série T sont également prévus.

Les nouveaux processeurs d’Intel vont considérablement augmenter le nombre de puces Raptor Lake disponibles sur le marché. Tout comme les Raptor Lake existants, tels que le Core i9-13900K, ces processeurs utilisent le socket LGA1700 et sont compatibles avec les cartes mères précédemment utilisées pour les CPU Alder Lake. Ils sont tous débloqués et prennent également en charge la RAM DDR5 et DDR4.

Tout d’abord, nous avons le Core i9-13900 et le Core i9-13900F. Le premier est essentiellement une version plus économe en énergie du Core i9-13900K, tandis que le second est une version moins chère du Core i9-13900 qui ne comprend pas de carte graphique intégrée.

La comparaison entre le 13900 et le 13900K révèle à quel point Intel privilégie l’efficacité énergétique. La société promet d’offrir des performances multithreads jusqu’à 34 % supérieures à celles du Core i9-12900 tout en utilisant la même quantité d’énergie, et les spécifications montrent que c’est tout à fait possible.

Le Core i9-13900 a une fréquence maximale légèrement inférieure (5,6 GHz contre 5,8 GHz sur les cœurs de performance et 4,2 GHz contre 4,3 GHz sur les cœurs d’efficacité) à celle du Core i9-13900K. La fréquence de base en prend un coup également, avec 2,0 GHz sur les cœurs P et 1,5 GHz sur les cœurs E.

Cependant, la puissance de base du processeur est considérablement plus faible : le nouveau CPU ne consommera que 65 watts (base) ou 219 watts (turbo), alors que le Core i9-13900K consomme respectivement 125W et 253W. Le prix du Core i9-13900 sera de 550 dollars, tandis que la version sans iGPU coûtera 525 dollars.

On peut en dire autant des autres processeurs de la gamme : ils sont plus économes en énergie et moins chers que les versions K et KF. Intel ajoute également quelques processeurs Core i5 et Core i3, notamment les Core i5-13500, Core i5-13400 (F) et Core i3-13100 (F). Nous pouvons facilement voir le Core i3-13100 devenir un succès quand il s’agit de processeurs de budget, vu qu’il ne coûtera que 134 dollars.

6 processeurs ultra-efficaces

Comme indiqué plus haut, Intel propose également 6 processeurs ultra-efficaces de la série T qui réduisent la consommation d’énergie de quelques crans. La gamme comprend les Core i9-13900T, Core i7-13700T, Core i5-13600T, Core i5-13500T, Core i5-13400T, et enfin, le Core i3-13100T. Tous ces processeurs sont débloqués et disposent d’un GPU intégré.

Le Core i9-13900T d’Intel, la puce la plus performante de cette gamme, affiche une fréquence d’horloge maximale de 5,3 GHz. La fréquence de base est maintenue très basse pour les noyaux E et P, respectivement à 1,1 GHz et 0,8 GHz.

Le processeur conserve la configuration à 24 cœurs (8 +16) et 32 threads du Core i9-13900K, mais son efficacité énergétique est bien meilleure : le 13900T a une puissance de base de 35 W qui atteint 106 W en mode turbo. Le Core i7-13700T a la même consommation d’énergie, mais une vitesse d’horloge inférieure et moins de cœurs.

Les 6 processeurs de la série T de Raptor Lake sont tous moins chers et plus efficaces que leurs homologues de la série K. Si vous avez l’intention de construire un PC qui ne consommera pas trop d’énergie, ces processeurs valent peut-être la peine d’être examinés.