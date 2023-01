CES 2023 : Motorola tease officiellement le ThinkPhone

Ce dernier événement aura lieu entre le 5 et le 8 janvier , et servira probablement de lieu d’annonce officielle du ThinkPhone. Il convient de noter qu’une date de lancement n’a pas encore été fixée. Par conséquent, nous ne savons toujours pas quand le ThinkPhone sera mis en vente.

La gamme ThinkPad de Lenovo est sans doute l’un des ordinateurs portables les plus emblématiques qui aient jamais existé. Cette dernière est la série du géant de la technologie destinée aux entreprises, dont l’emblématique design et les performances de premier ordre en ont toujours fait le favori de nombreux hauts fonctionnaires.