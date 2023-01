CES 2023 : Dell présente un écran UltraSharp 6K de 31,5 pouces

Au CES 2023, Dell a présenté un nouveau moniteur de 32 pouces qui ne sacrifie pas la densité de pixels à la taille. Comme son nom l’indique, le moniteur Dell UltraSharp 32 6K (U3224KB) a une résolution de 6 144 x 3 456 pixels et une taille d’écran de 31,5 pouces – et ce ne sont pas des chiffres aléatoires. Cela correspond à la densité de pixels d’écrans plus petits et plus nets, comme ceux que l’on trouve sur les ordinateurs portables haut de gamme.

Plus votre écran est grand, plus ces pixels individuels sont étirés, ce qui réduit la netteté visible d’un écran. Un écran 4K traditionnel de 32 pouces a une densité de pixels de seulement 129 ppp (pixels par pouce), ce qui est inférieur à la densité de pixels d’un écran d’ordinateur portable de 13,3 pouces avec une résolution de 1080p.

En comparaison, le UltraSharp 6K atteint 223 ppp, ce qui en fait l’un des écrans les plus nets que l’on puisse obtenir à cette taille. Il correspond également à la résolution du 6K Pro Display XDR d’Apple, ce qui, j’en suis sûr, n’est pas une coïncidence. Cela signifie également qu’il est plus net que les écrans 5K comme le Studio Display d’Apple et l’écran Viewfinity 5K récemment annoncé par Samsung.

Plutôt que d’opter pour une technologie de panneau plus avancée comme l’OLED ou mini-LED, le UltraSharp 32 6K utilise une version améliorée de l’IPS, appelée IPS Black. Dell affirme que cet écran offre un contraste 1,4 fois supérieur, des noirs 41 % plus profonds et des couleurs 1,2 fois plus précises. Cette technologie est le fruit d’une collaboration entre Dell et LG (le fabricant du panneau lui-même).

Une webcam 4K intégrée

Le moniteur UltraSharp 32 6K n’est pas seulement un écran net. Il dispose également d’une webcam 4K intégrée, qui est également dotée d’un capteur CMOS Sony Starvis de seconde génération plus grand. Le boîtier extra large est situé au-dessus de l’écran, à côté de la grille du haut-parleur, où se trouvent les deux haut-parleurs de 12 watts. Il est vrai que ce look est un peu étrange.

La webcam est qualifiée “d’intelligente “, ce qui signifie qu’elle est dotée de fonctionnalités telles que le cadrage automatique, l’ajustement de la lumière, la clarté améliorée, l’obturateur automatique et un micro qui annule l’écho. Elle permet également d’enregistrer et de lire des vidéos en 4K à 30 images par seconde (fps), ou en 1080p à 30 fps ou 60 fps. Le boîtier peut incliner la caméra jusqu’à 20 degrés et le champ de vision peut être réglé sur 65 degrés, 78 degrés ou 90 degrés.

Ce que je préfère dans cet écran, ce sont les ports USB orientés vers l’avant et rabattables en bas à gauche du cadre. Ils sont très pratiques lorsque vous en avez besoin, et disparaissent complètement lorsque vous n’en avez pas besoin.

Deux moniteurs encore plus grands

Dell a également annoncé deux moniteurs plus grands, le UltraSharp 34 Curved USB-C Hub Monitor (U3423WE) et le UltraSharp 43 4K USB-C Hub Monitor (U4323QE). Le U3423WE apporte la même technologie IPS Black au format ultra-large, tandis que la caractéristique unique du U4323QE est sa capacité à connecter jusqu’à quatre PC différents et à visualiser les quatre entrées simultanément ou à passer de l’une à l’autre avec un KVM.

L’écran Dell UltraSharp 32 6K (U3224KB) sera disponible au cours du premier semestre 2023. Le moniteur Dell UltraSharp 34 Curved USB-C Hub (U3423WE) et le moniteur Dell UltraSharp 43 4K USB-C Hub (U4323QE), quant à eux, seront disponibles le 31 janvier.