CES 2023 : Samsung présente un écran 5K qui pourrait concurrencer le Studio Display d’Apple

Samsung a dévoilé un tout nouveau moniteur haut de gamme, juste avant le début du CES 2023. Le Viewfinity 5K est le dernier-né de la gamme Viewfinity et présente un certain nombre de caractéristiques attrayantes qui pourraient séduire les utilisateurs professionnels exigeants, notamment ceux qui envisagent une alternative au Studio Display d’Apple.

Comme son nom l’indique, ce moniteur est doté d’une résolution 5K, ce qui en fait l’un des écrans les plus riches en pixels de la société. Sa dalle 16:9 est logée dans un cadre métallique fin de 27 pouces et bénéficie de la technologie IPS pour des angles de vision et une précision des couleurs élevées. À ce propos, le Viewfinity 5K dispose d’une large gamme de couleurs (99% DCI-P3), ce qui permet de travailler avec des couleurs précises.

Il est même possible de faire appel à votre smartphone grâce à la fonction d’étalonnage intelligent du moniteur. Celle-ci vous permet de pointer la caméra de votre téléphone vers l’écran et d’utiliser l’application compagnon de Samsung pour calibrer le moniteur afin d’obtenir une qualité d’image parfaite.

Étant donné sa fiche technique haut de gamme — et de la rivalité entre Samsung et Apple — les comparaisons avec le Studio Display d’Apple semblent pertinentes. Tous deux sont 5K, incluent une webcam et présentent des bords très fins.

L’indice HDR de 600 du Viewfinity 5K signifie qu’il peut être très lumineux aussi, bien que l’on ne sache pas encore s’il s’agit d’une spécification VESA officielle ou non. À l’heure où j’écris ces lignes, nous ne connaissons pas non plus le taux de contraste du Viewfinity 5K, mais comme il s’agit d’un écran IPS classique, ne vous attendez pas à ce qu’il puisse rivaliser avec l’OLED.

Il est également un peu décevant que Samsung ne propose pas une option mini-LED ou OLED. Bien sûr, cela aurait fait considérablement grimper le prix, mais en matière de qualité d’image, rien ne se compare. Bien que l’écran du Viewfinity 5K soit toujours impressionnant, j’aurais aimé le voir remplacer l’IPS par quelque chose d’encore meilleur, comme la société le fait avec ses nouveaux moniteurs de jeu Odyssey.

Une webcam détachable

Il est intéressant de noter que le Viewfinity 5K a une finition mate plutôt que brillante. Les écrans mats ont tendance à réduire la luminosité et la clarté des moniteurs, mais ils offrent l’avantage de réduire les reflets et les éblouissements.

Il existe néanmoins de nombreuses options si vous souhaitez connecter des périphériques. Le Viewfinity 5K prend en charge le Thunderbolt 4, l’USB-C, le DisplayPort et le HDMI 2.1, et peut supporter 96 W de Power Delivery, ce qui signifie qu’il peut alimenter la plupart des ordinateurs portables. Il peut également venir avec beaucoup de possibilités de réglage, y compris la possibilité de basculer la verticale en mode portrait.

Il y a d’autres extras pratiques, y compris une webcam 4K détachable qui peut automatiquement centrer les sujets dans le cadre, et le Viewfinity 5K se double également d’une plateforme de télévision connectée.

Pour l’instant, le prix n’a pas été annoncé, mais nous nous attendons à ce que ce soit un moniteur assez cher. Selon Samsung, il sera disponible au début de l’année 2023.