CES 2023 : Samsung lance des moniteurs de jeux QD-OLED incurvés

Les moniteurs de jeu OLED sont partout au CES 2023, et la gamme de Samsung ne fait pas exception. Samsung est convaincu que vous avez besoin d’un moniteur de jeu plus grand – ou du moins, c’est ce que sa gamme CES 2023 suggère. La société a présenté quatre nouveaux moniteurs pour sa gamme de jeux Odyssey, allant d’un moniteur ultra-large de 34 pouces à son monstre 8K de 57 pouces.

Il s’agit d’une initiative intéressante si l’on considère que le CES présente également les premiers moniteurs OLED de 27 pouces de LG, qui ont fait l’objet de discussions sur la technologie au cours des deux derniers mois. Mais pour l’instant, Samsung ne présente que deux moniteurs OLED Odyssey : un modèle de 34 pouces et un modèle de 49 pouces.

Samsung Odyssey OLED G9

Contrairement à la vague de nouveaux moniteurs de jeu OLED de 27 pouces, les premiers moniteurs OLED de Samsung utilisent ses propres panneaux QD-OLED, introduits pour la première fois dans l’Alienware 34 QD-OLED, lancé l’année dernière. Le QD-OLED est la réponse tant attendue de Samsung à l’OLED de LG, et jusqu’à présent, il s’est avéré être un concurrent sérieux.

Le Samsung Odyssey G95SC 49 est le plus intéressant de tous ces nouveaux moniteurs. Il reprend le format de l’Odyssey Neo G9 et y ajoute une dalle OLED. Il s’agit donc d’un moniteur superultrawide 32:9 avec une courbe 1800R qui empile essentiellement deux moniteurs 1440p côte à côte (ce que Samsung appelle « Dual QHD »), pour une résolution totale de 5 120 x 1 440 pixels. Il est livré avec la même fréquence de rafraîchissement de 240 Hz que l’Odyssey Neo G9.

L’Odyssey OLED 34 est un peu plus modeste : c’est un moniteur 21:9 ultra large avec une fréquence de rafraîchissement de 175 Hz. Selon Samsung, les deux moniteurs sont dotés d’un temps de réponse de 0,1 ms et du HDR True Black 400. Tout cela correspond à ce que nous avons vu sur l’Alienware 34 QD-OLED, ce qui n’est pas une surprise. Samsung n’a pas précisé s’il s’agissait d’une certification DisplayHDR officielle ou non. La société a contourné ce processus de certification avec l’Odyssey Neo G8 de l’année dernière.

Au-delà d’un nouveau panneau, ces nouveaux moniteurs OLED présentent également un design rafraîchi. Le pied est plus large, et la base ne devrait pas prendre autant de place que sur le G8. Le marquage à l’arrière est également un peu moins grandiloquent. Le design plus simple semble beaucoup plus propre, tout comme l’anneau circulaire RVB en son centre.

Moniteur 8K Samsung Odyssey Neo G9

Bien que Samsung ait un nouveau moniteur dans la catégorie des 49 pouces 32:9, le Odyssey Neo G9 n’est pas prêt de disparaître. Ce moniteur a été présenté par AMD en novembre dernier comme l’un des premiers moniteurs 8K sur le marché, et il est encore plus fou que ce que notre premier regard laissait entendre.

De toute évidence, la résolution 8K est la caractéristique principale, rendue possible par le DisplayPort 2.1, qui double les vitesses de transfert de données pour permettre la bande passante nécessaire à la résolution 8 K. Reste à savoir si votre PC peut gérer autant de pixels, d’autant que seuls les derniers GPU d’AMD prennent en charge cette fonctionnalité.

L’Odyssey Neo G9 est un moniteur 32:9 de 57 pouces avec une courbe 1000R qui met deux écrans 4K côte à côte, pour une résolution totale de 7 680 x 2 160 pixels. Même avec la résolution boostée, Samsung maintient un taux de rafraîchissement super élevé de 240 Hz et un temps de réponse de 1 ms. Ce n’est pas un écran OLED, mais le nouvel Odyssey Neo G9 mis à jour utilise un rétroéclairage mini-LED, qui, selon Samsung, lui confère un taux de contraste de 1000000:1.

Les rapports d’aspect larges sont la base de la nouvelle gamme Odyssey de Samsung, à l’exception du Odyssey Neo G7. Le modèle 2023 utilise un ratio traditionnel 16:9, mais il mesure 43 pouces. Samsung semble le cibler davantage comme un téléviseur, car il comprend un système de haut-parleurs à 2,2 canaux et le système d’exploitation Smart TV de Samsung.

Le Odyssey Neo G9 est certifié par la VESA pour le Display HDR 1000, et Samsung affirme qu’il offre « une imagerie supérieure dans n’importe quel environnement de jeu, des ombres aux scènes lumineuses ».

Le Odyssey Neo G9 et le Odyssey OLED G9 incluent tous deux la synchronisation adaptative et AMD FreeSync Premium. Ils sont également tous deux livrés avec Samsung Smart Hub et Game Hub. Ce dernier vous permet d’accéder directement à des applications de streaming vidéo comme Prime Video, Netflix et YouTube sans même vous connecter à un PC. De même, Game Hub vous permet de diffuser des jeux à partir de Xbox et NVIDIA GeForce Now.

Les deux moniteurs sont également dotés d’un système de charge USB-C pouvant atteindre 65 watts.

Samsung affirme que le Odyssey Neo G7 sera disponible dans les premiers mois de 2023, tandis que le Odyssey Neo G9 arrivera plus tard dans l’année. On ne sait pas exactement quand nous verrons les deux moniteurs OLED, mais Samsung dit qu’ils arriveront quelque temps plus tard en 2023.