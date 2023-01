Il est peu probable que l’iPad mini pliable soit disponible en 2025

En ce qui concerne la date de sortie possible du prochain iPad mini, Ming-Chi Kuo envisage une livraison de masse fin 2023/début 2024, ce qui laisse entrevoir une annonce possible en même temps que la génération 15 de l’iPhone en septembre 2023.

Pour en revenir à l’iPad mini, Ming-Chi Kuo affirme qu’ un nouvel iPad mini est en cours de développement à Cupertino. La nouvelle tablette devrait être livrée avec un « nouveau processeur comme principal argument de vente », et il ne faut pas être un génie pour supposer que le M1 ou le M2 pourrait être utilisé pour faire de l’iPad le plus compact un produit attrayant . La performante puce d’Apple, basée sur la technologie ARM, équipe déjà la gamme d’iPad Pro et d’iPad Air, il est donc logique que l’iPad mini 7e génération bénéficie également de cette amélioration.

Très logiquement, Ming-Chi Kuo estime qu’un appareil Apple pliable serait un appareil super premium, ce qui ne correspond pas vraiment à la nature de l’iPad mini. Ainsi, soit une famille d’iPad plus haut de gamme pourrait être utilisée comme vaisseau proverbial pour l’iPad pliable, soit Apple pourrait proposer une nouvelle série d’iPad qui refléterait mieux la nature pliable de l’appareil dont on parle.