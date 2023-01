La sortie du Google Pixel Fold entrerait directement en conflit avec le Galaxy Z Fold 5

by

by

Google se prépare à annoncer enfin son premier smartphone pliable tant attendu cette année, et son lancement pourrait être calculé pour coïncider avec le trimestre d’été, lorsque le Galaxy Z Fold 5 de Samsung devrait également être lancé.

Nommé provisoirement Google Pixel Fold, le téléphone entrera en production de masse au cours du trimestre juillet-septembre, rapportent les sources de la chaîne d’approvisionnement de Samsung de The Elec. Les initiés indiquent que Samsung Display, qui a reçu des commandes pour le panneau d’affichage OLED pliable de 7,57 pouces du Pixel Fold, ainsi que pour l’écran de couverture de 5,6 pouces, commencera à les fabriquer en masse en juillet ou en août.

Étant donné que le Google Z Fold 5 apparaît généralement sur les étagères des revendeurs vers la fin du mois d’août, Google pourrait avoir programmé le lancement de son premier smartphone pliable pour entrer en conflit direct avec le meilleur de Samsung. Il pourrait s’agir d’un geste osé de la part de Google étant donné l’expérience et la réputation du géant sud-coréen sur ce marché, mais Google a repoussé à plusieurs reprises son smartphone pliable afin de perfectionner ses spécifications existantes et d’ajouter une réelle valeur en termes de logiciels et d’avantages multitâches qu’un smartphone à écran pliable apporte.

Attendez-vous à l’écran interne pliable de 7,6 pouces mentionné plus haut et à l’écran externe de 5,6 pouces, mais pas de la dernière génération OLED que Samsung utilisera pour le Galaxy Z Fold 5, ainsi qu’au chipset maison Tensor G2 de Google qui est génial en termes d’IA et de traitement d’image, mais qui ne sera pas en mesure de battre le Snapdragon 8 Gen 2 que les smartphones pliables de 2023 de Samsung embarqueront, du moins en ce qui concerne les benchmarks bruts.

Android 14L

Pourtant, Android 12 a déjà apporté une édition « L » dédiée au multitâche sur les appareils pliables et les tablettes, et Android 14, qui devrait être détaillé lors de la conférence des développeurs I/O 2023 de Google en mai, devrait poursuivre cette tradition.

Google y mettra probablement encore plus l’accent sur les possibilités offertes par le facteur de forme pliable, avec en tête un Pixel Fold, dont la sortie est prévue en août ou septembre.

Lorsque Android 12L a été annoncé, la spéculation était que Google donne en fait des indices pour la sortie du Pixel Fold avec lui, mais les deux retards ultérieurs dans la sortie de son premier smartphone pliable signifient que ce serait un éventuel Android 14L qui apporterait tout !