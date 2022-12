Telegram a une dernière grosse mise à jour pour 2022

Telegram est peut-être l’une des meilleures applications de messagerie instantanée, car ses développeurs ajoutent constamment de nouvelles fonctionnalités et améliorent celles qui existent déjà. Aujourd’hui, Telegram ajoute un ensemble de nouvelles fonctionnalités et d’améliorations, juste à temps pour 2023.

La première nouvelle fonctionnalité est la prise en charge des médias cachés. Désormais, si vous envoyez une image à quelqu’un sur Telegram, vous aurez la possibilité de la « spoiler », c’est-à-dire d’ajouter un flou afin que les personnes ne puissent pas regarder l’image à moins de la toucher pour la révéler.

L’application ajoute également des contrôles plus granulaires pour la gestion du stockage et la suppression automatique des fichiers, vous permettant de définir des paramètres de suppression automatique distincts en fonction du type de discussion et de définir des exceptions pour certaines discussions. Les utilisateurs ont pu définir une taille maximale pour le cache ou faire en sorte que les éléments inutilisés soient automatiquement supprimés après un certain temps.

Il existe également un certain nombre de nouveaux paramètres pour les photos de profil. Pour commencer, vous pouvez définir des photos de profil pour vos contacts que vous seul pouvez voir, et si vous le souhaitez, vous pouvez même suggérer une photo de profil à l’un de vos contacts — s’il souhaite la mettre sur son profil, il lui suffira de deux tapes. Vous pouvez également définir des paramètres plus précis pour votre propre photo de profil, ce qui vous permet de définir une photo de profil « publique » différente de celle que vos contacts verront.

Parmi les autres ajouts, citons des outils de dessin et de texte plus performants et plus personnalisables, ainsi qu’une option permettant de masquer la liste des membres d’un groupe. Il y a aussi de nouveaux emoji animés et interactifs que vous pouvez voir, et avec lesquels vous pouvez jouer, dans les chats à partir de cette mise à jour.

Disponibilité

Les fonctionnalités susmentionnées sont désormais disponibles dans la dernière mise à jour de Telegram, qui a déjà commencé à être diffusée aux utilisateurs du monde entier et qui met également à jour la dernière version de l’application vers Telegram pour Android v9.3.0.