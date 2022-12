Voici la Pebble Cosmos Engage, un autre sosie de l’Apple Watch Ultra lancé en Inde

Pebble vient de lancer la nouvelle smartwatch Cosmos Engage, qui ressemble étrangement à l’Apple Watch Ultra. La smartwatch possède le même boîtier métallique, le même bracelet orange et la même couronne digitale que le modèle Ultra d’Apple, mais elle est proposée à un prix très abordable.

La Cosmos Engage est dotée d’un châssis métallique antichoc et d’un grand écran IPS de 1,95 pouce avec une luminosité de 600 nits et une résolution d’écran de 320 × 385 pixels. elle va offrir un support de la fonction Always-on Display. Bien que le design soit très analogue à celui de l’Apple Watch Ultra, on ne sait pas si la couronne numérique est utile ou si elle est juste là pour le spectacle.

La montre prend également en charge la fonction d’appel Bluetooth grâce à un micro et un haut-parleur intégrés. Vous pouvez accéder au clavier pour la numérotation directe et également aux récents journaux. La Pebble Cosmos Engage prend en charge la version 5.0 de Bluetooth.

La liste des fonctionnalités de santé comprend un capteur de fréquence cardiaque, un capteur SpO2 et un tracker de sommeil. Il existe plusieurs modes de sport pour suivre vos activités physiques et la possibilité de suivre les pas, les calories, et plus encore. En outre, la smartwatch est livrée avec un support de charge sans fil, un assistant vocal doté d’une IA et un classement IP67 pour la résistance à l’eau et à la poussière.

En ce qui concerne l’autonomie de la batterie, la société affirme que la batterie de la smartwatch durera 5 jours et qu’elle peut également être rechargée sans fil.

Prix et disponibilité

La Pebble Cosmos Engage est listée à 7 499 roupies, soit environ 85 euros. Elle est proposée dans les coloris suivants : Salamander Orange, Starlight, Midnight Black et Celestial Blue.