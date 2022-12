La tablette E Ink Lenovo SmartPaper pourrait être la version mondiale de la Yoga Paper chinoise

La Lenovo Yoga Paper est une tablette E Ink avec un écran en niveaux de gris de 10,3 pouces qui prend en charge la saisie au stylo et au toucher, un processeur Rockchip RK3566, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage et un logiciel basé sur Android.

Annoncée pour la première fois plus tôt cette année, la Yoga Paper est disponible en Chine pour environ 400 dollars et plus, mais Lenovo n’a pas encore annoncé ses plans pour vendre la tablette dans d’autres pays. Mais cela pourrait changer bientôt. Dans une série de tweets, Evan Blass a dévoilé les plans de Lenovo pour le Consumer Electronics Show de 2023. Entre autres choses, il affirme que Lenovo présentera une tablette à E Ink appelée SmartPaper.

À en juger par les photos, la SmartPaper semble identique à la tablette Yoga Paper. Les seules différences évidentes que je peux trouver sont le nom et le fait que le texte dans les images semble être en anglais plutôt qu’en chinois.

Bien qu’il soit certainement possible que Lenovo modifie certaines spécifications ou caractéristiques pour la version mondiale de la tablette, je serais surpris qu’elle varie trop de la version disponible en Chine, qui présente les caractéristiques suivantes :

Affichage : Écran E Ink Carta 1200 de 10,3 pouces

Processeur : Rockchip RK3566 (4 x coeurs ARM Cortex-A55 à 2 GHz + carte graphique Mali-G52EE et NPU 1 TOPS)

Mémoire vive/Stockage : 4 Go + 64 Go

Support du stylo : 4 096 niveaux de sensibilité à la pression et 23 ms de latence

Dimensions : 5,5 mm d’épaisseur

Matériaux : Aluminium CNC

Batterie : 3,350 mAh (jusqu’à 10 semaines en veille)

Sans fil : Wi-Fi, Bluetooth 5.2, prise en charge de l’affichage sans fil

La tablette présente un châssis plus épais sur un côté et comporte une fente pour ranger le stylo numérique lorsque vous ne l’utilisez pas.

Un marché porteur

Bien qu’il s’agisse de la première tablette de Lenovo dotée uniquement d’un écran E Ink, la société s’est essayée à cette technologie à quelques reprises au fil des ans, en sortant quelques ordinateurs portables à double écran qui utilisaient ePaper pour un écran (bien que parfois cet écran soit en fait un clavier).

On ne sait pas encore combien coûtera la tablette SmartPaper de Lenovo en France et sur les autres marchés mondiaux, ni quand vous pourrez l’acheter. Mais nous en saurons probablement plus une fois le Consumer Electronics Show lancé la semaine prochaine.