Apple travaillerait sur des modèles d’iPad Pro OLED de 11,1 et 13 pouces pour 2024

Apple fabrique des iPad Pro OLED de 11,1 et 13 pouces qui sortiront au cours du premier trimestre de 2024, selon l’analyste en affichage Ross Young d’un rapport de MacRumors. Des rapports antérieurs suggèrent également qu’Apple pourrait lancer un nouvel iPad mini au début de 2024.

Cependant, si Young avait déjà signalé la sortie de nouveaux modèles d’iPad Pro OLED en 2024, c’est la première fois que nous entendons parler de tailles d’écran améliorées de 11,1 et 13 pouces. Avec des tailles d’écran plus grandes de 11,1 et 13 pouces prévues pour les modèles d’iPad Pro OLED, nous pourrions voir une réduction de la taille des bords de l’appareil par opposition à un changement dans les dimensions totales de l’appareil.

Apple a mis à niveau les iPad Pro de 11 pouces et 12,9 pouces en octobre 2022 en ajoutant la puce M2, il ne serait donc pas surprenant que la prochaine mise à jour n’arrive pas avant 2024. Selon les rapports, il n’est pas encore clair s’il y aura une mise à niveau plus petite avant de passer à l’OLED, mais Apple ne prévoit pas de sortir un iPad Prod de 11 pouces mini-LED. Au lieu de cela, la petite tablette passera directement à l’OLED.

De même, Young a déclaré auparavant qu’Apple sortirait un iPad Pro de 14,1 pouces en 2023, mais il est revenu sur ses propos aujourd’hui et a déclaré que la société ne prévoit plus de fabriquer un tel appareil. Néanmoins, des iPad plus grands pourraient voir le jour à l’avenir, car des sources affirment qu’Apple travaille sur un iPad de 16 pouces.

Comme vous vous en souvenez peut-être, Apple propose actuellement un iPad Pro mini-LED de 12,9 pouces et un iPad Pro de 11 pouces avec un écran LCD classique, l’écran mini-LED restant exclusif au modèle iPad Pro le plus cher. Avec la gamme de 2024, Apple pourrait à nouveau fabriquer les deux iPad Pro qui ont les mêmes caractéristiques.