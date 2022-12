TikTok est officiellement interdit sur les smartphones du gouvernement américain

Si vous suivez un employé du gouvernement américain sur TikTok, voici de mauvaises nouvelles. Le Committee on House Administration (COA) a contacté les employés pour leur dire qu’ils ne sont plus autorisés à installer TikTok sur les terminaux mobiles gérés par la Chambre.

« Le Bureau de la cybersécurité a estimé que l’application mobile TikTok présentait un risque élevé pour les utilisateurs en raison d’un certain nombre de risques de sécurité », a indiqué le service dans un e-mail envoyé à ses employés. Toute personne travaillant à la Chambre devra supprimer immédiatement l’application de ses appareils, sous peine d’être contactée par le Bureau de la cybersécurité de la Chambre des représentants.

L’interdiction s’étendra bientôt à d’autres organisations au sein du gouvernement américain. Le récent projet de loi omnibus sur les dépenses de 1 660 milliards de dollars, qui doit maintenant être approuvé par le président Biden, prévoit une interdiction plus complète, empêchant tous les appareils gérés par le gouvernement fédéral d’installer la désormais célèbre application.

TikTok a gagné une énorme popularité ces derniers temps et est désormais considéré comme la première plateforme de réseaux sociaux au monde. Cependant, elle est détenue et exploitée par ByteDance, une société de logiciels chinoise, et étant donné la politique de la Chine en matière de protection de la vie privée, de gestion des données et de droits de l’homme, elle a rapidement suscité l’attention du gouvernement américain.

En conséquence, en 2020, l’ancien président Donald Trump a publié un décret déclarant que TikTok était une « menace » et a interdit aux entreprises américaines de faire des transactions avec l’application.

La Chine pour cible

À l’époque, l’administration Trump a même essayé de forcer l’entreprise à vendre ses activités américaines à un acheteur national, dans le but de garder les données générées sur place et de les protéger d’une éventuelle exfiltration par le gouvernement chinois.

Bien que l’entreprise et le gouvernement chinois aient tous deux nié toute mauvaise manipulation des données, ByteDance a confirmé au début du mois que ses employés avaient accédé aux données d’utilisateurs appartenant à des journalistes, dans le but de découvrir qui avait divulgué un certain nombre d’informations. De plus, l’été dernier, la société a confirmé que des employés chinois avaient accès à des données d’utilisateurs américains.