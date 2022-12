YouTube permet désormais de rechercher dans les vidéos à l’aide d’invites textuelles

Lors de son événement Google for India 2022 qui s’est tenu aujourd’hui, Google a annoncé l’ajout d’une nouvelle fonctionnalité YouTube à Google Recherche.

Actuellement, si vous recherchez un sujet sur Google et que vous tombez sur une vidéo liée à ce sujet, vous devez parcourir la vidéo pour trouver l’horodatage exact qui contient l’information requise. Google souhaite simplifier cette expérience en permettant aux utilisateurs d’effectuer des recherches dans les vidéos YouTube à l’aide d’invites textuelles. Laissez-moi vous expliquer comment cette fonctionnalité fonctionne.

Lorsque vous recherchez des informations sur un sujet dans l’application Google Recherche, vous voyez également des vidéos YouTube connexes dont les moments clés sont mis en évidence. Cependant, les moments clés d’une vidéo peuvent ne pas être suffisants pour effectuer une recherche sur un sujet ou planifier un voyage. C’est pourquoi Google lance sa nouvelle fonctionnalité de « Recherche en vidéo » pour faciliter cette tâche.

Grâce à cette fonctionnalité, vous pourrez développer la vidéo dans les résultats de recherche, appuyer sur le bouton « Rechercher dans la vidéo », puis saisir votre requête pour rechercher tout ce qui est mentionné dans la vidéo. Cela vous aidera à trouver rapidement ce que vous cherchez, et vous pourrez accéder directement à l’horodatage de la vidéo YouTube.

Do you struggle with skipping to the good part of the video? 👀

▶ ──🔘── 7:19 p.m.

We’re piloting the ability to search within videos on your phone’s Search app. Just type in your query using the “Search in video” feature & find exactly what you’re looking for.#GoogleForIndia pic.twitter.com/G3KIhpO7ow

—Google India (@GoogleIndia) December 19, 2022