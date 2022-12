by

ByteDance, la société mère de TikTok, a confirmé les précédentes affirmations selon lesquelles elle aurait secrètement accédé aux données de certains journalistes, en précisant qu’elle a licencié les employés qui seraient responsables de la violation de la vie privée.

Les conclusions, qui résultent d’une enquête interne à ByteDance, ont été communiquées aux employés de l’entreprise dans un e-mail, selon le New York Times. La débâcle a commencé en juin 2022, lorsque BuzzFeed News a rapporté les résultats de dizaines d’enregistrements audio internes ayant fait l’objet d’une fuite, affirmant qu’ils révélaient que des employés de ByteDance situés en Chine avaient « accédé à plusieurs reprises à des données non publiques » concernant des utilisateurs de TikTok situés aux États-Unis.

Cette divulgation est sans aucun doute une mauvaise nouvelle pour TikTok, qui a fait l’objet pendant des années d’un examen minutieux de la part du gouvernement américain en raison des risques qu’il pourrait présenter pour la sécurité nationale. Au moment du rapport initial, ByteDance avait affirmé qu’il n’était pas possible d’accéder aux données des utilisateurs de la manière dont BuzzFeed l’avait affirmé, mais la nouvelle divulgation prouve que ces affirmations sont fausses. La nouvelle devrait inciter les politiciens à agir, d’autant plus que les gouvernements des États ont déjà pris l’initiative d’interdire TikTok sur les appareils fournis par le gouvernement et qu’il semble que quelque chose d’analogue pourrait bientôt se produire au niveau fédéral.

Selon Forbes, ByteDance a donné le coup d’envoi d’une enquête interne suite aux nouvelles concernant la fuite d’audio interne, qui comprenait des enregistrements de réunions chez TikTok. Forbes dit avoir examiné des documents internes de la société mère, et ils révèlent que le Chief Security and Privacy Office de ByteDance était à l’origine de l’effort, appelé Project Raven, pour déterminer quels employés divulguaient des informations à la presse.

Selon Forbes, il ne s’agissait pas d’un groupe de voyous agissant sous le radar, puisque le responsable de la conformité mondiale de TikTok était au courant de cette initiative. De même, des employés de ByteDance en Chine auraient eu connaissance du projet Raven et l’auraient approuvé. L’intrusion dans la vie privée, qui s’est produite pendant la chasse aux auteurs des fuites, a touché trois journalistes de Forbes qui travaillaient auparavant pour BuzzFeed News, ainsi qu’un journaliste du Financial Times et un petit groupe de personnes qui auraient eu un lien quelconque avec les journalistes visés.

Quelques employés ont été licenciés à la suite de l’accès aux données, dont un en Chine et un autre aux États-Unis, ainsi que le chef de l’audit interne de TikTok, Chris Lepitak. Toutefois, les assurances données par l’entreprise quant à ses pratiques en matière de protection de la vie privée sont encore moins susceptibles d’apaiser les régulateurs à la lumière de ce développement, et les préoccupations continuent de couvrir plus que les prétendues intrusions de données.

Une interdiction aux États-Unis

Les autorités fédérales américaines ont également exprimé leur inquiétude quant au fait que TikTok, en raison de la présence de sa société mère ByteDance en Chine, pourrait être utilisé pour manipuler les utilisateurs en biaisant délibérément le type de contenu qu’ils voient — ce que Facebook a démontré comme étant très efficace avec son étude controversée sur l’humeur.

Quoi qu’il en soit, TikTok risque une interdiction aux États-Unis, ce qui pourrait priver environ 80 millions d’utilisateurs actifs mensuels de l’accès à leur réseau social préféré.