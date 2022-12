La prochaine initiative de Amazon pourrait être une application de streaming sportif

On ne sait pas quand Amazon pourrait lancer une telle application, ni si elle facturera un abonnement pour son utilisation. Il est également possible que, parallèlement à l’application, Amazon conserve son contenu sportif sur Prime Video, mais le place derrière un paywall. Les droits de diffusion des sports en direct peuvent être coûteux, mais de tels accords peuvent également contribuer à attirer davantage d’abonnés vers les plateformes de diffusion en continu.

Amazon Prime est l’un des principaux services de streaming, ayant récemment dépassé Netflix pour la première place dans certains pays. Selon The Information , le PDG Andy Jassy est déterminé à tirer parti du succès du service et à exploiter les nombreux accords sportifs que la société a déjà conclus.