Selon un nouveau rapport, TikTok serait en train d’expérimenter l’introduction de « Streaks » dans les messages directs, une fonctionnalité que l’on retrouve également sur Snapchat — les Snapflammes (Snapstreak en anglais).

TechCrunch rapporte que la plateforme teste cette fonctionnalité de manière sélective avec un groupe limité d’utilisateurs sur certains marchés.

Qu’est-ce qu’un TikTok streak ?

Comme sur Snapchat, un badge « streak » apparaîtra à côté du nom d’un utilisateur dans l’onglet de messagerie si des DM sont échangés pendant trois jours consécutifs. TikTok enverra également des rappels pour maintenir ces streaks, qui seront interrompus si les utilisateurs ne répondent pas dans les 24 heures.

Les utilisateurs ont la possibilité de désactiver ces rappels en se rendant dans Paramètres > Confidentialité > Notifications > Paramètres des séries, où ils peuvent également désactiver les notifications de séries in-app.

Snapchat utilise depuis longtemps les streaks comme mesure de l’amitié et de la fréquence des interactions. TikTok semble cultiver une culture analogue avec sa version de la fonctionnalité. Cependant, certains utilisateurs ont exprimé leur confusion quant à l’introduction de cette fonctionnalité sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

L’objectif des streaks est vraisemblablement de stimuler l’engagement des utilisateurs et d’ajouter une couche interactive dynamique à l’expérience TikTok.

TikTok serait également en train de tester la possibilité pour les utilisateurs de télécharger des vidéos d’une durée maximale d’une heure, à l’instar de ce que l’on trouve sur YouTube. L’année dernière, Snapchat a tiré parti de la popularité des séquences en introduisant une option payante pour mettre en pause une séquence et la possibilité de la restaurer.

Il n’est pas certain que TikTok adopte une approche différente avec sa fonction « streak », étant donné qu’une interdiction aux États-Unis devient de plus en plus probable. Cela semble probable puisque ni ByteDance, la société mère de TikTok, ni le gouvernement américain ne semblent vouloir changer leur position sur le désinvestissement.

Qu’est-ce qu’un « streak » sur les réseaux sociaux ?

Un « Snapchat Snapflamme » représente le nombre de jours consécutifs pendant lesquels vous et un ami donné avez échangé des photos ou des vidéos sur Snapchat. Cette fonctionnalité, introduite dans la version 2.0 de l’application, crée une sorte de jeu.

Si vous et votre ami respectez certaines règles, votre compte est récompensé par un « streak ». Les streaks sont conçues pour encourager les amitiés et l’engagement sur la plateforme, ce qui en fait un aspect très recherché et agréable de l’utilisation de Snapchat. Par conséquent, le streak Snapchat a joué un rôle important dans l’augmentation de la popularité de l’application.