Le Galaxy S22 FE existe bel et bien, et il sera bientôt équipé d’un Exynos 2300

Après de nombreux retards présumés, le Galaxy S21 FE est sorti au début du mois de janvier et il y a eu beaucoup d’incertitude sur son successeur jusqu’à présent, les rapports les plus récents mettant en doute son existence. Le Galaxy S22 FE n’est peut-être pas mort pour autant, car une nouvelle rumeur annonce son arrivée prochaine.

En mars, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles le S22 FE serait équipé d’un chipset MediaTek. Plus tard, des rumeurs ont dit que l’appareil avait été annulé et un manque de fuites a également laissé entendre que Samsung ne travaillait pas sur le smartphone.

Le fauteur de trouble @OreXda a déclaré que nous devrions nous attendre à voir le Galaxy S22 FE et le Galaxy Buds 2 Live bientôt et la rumeur a été soutenue par le célèbre informateur Dohyun Kim.

There won’t be an FE model for S23 tho

Il a été rapporté il y a quelques jours que Samsung puisse axer la série de milieu de gamme Galaxy A7x et qu’il n’y ait pas de Galaxy A74. Par ailleurs, il a été dit que même si Samsung travaillait sur le chipset Exynos 2300, il n’équiperait pas la gamme Galaxy S23.

Toutes ces rumeurs commencent à avoir un sens maintenant. @RGcloudS, qui est également une nouvelle source, a tweeté hier que le Galaxy S22 FE remplacerait le Galaxy A74. Il a également indiqué que le smartphone serait alimenté par le Exynos 2300 et serait doté d’un capteur de 108 mégapixels.

The event concept is being prepared, apparently this would be too long for just 1 time

There “might” be unpacked part 2

S22 FE will replace A74 next year

HM 6 108mp, exynos 2300 4nm

Same price as A7

Tab S8 FE, same exy 2300

Tab S9 series might kicked to unpacked 2, Q3 08 https://t.co/LHBwkii4ok

— RGcloudS (@RGcloudS) December 23, 2022