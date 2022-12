Elon Musk affirme que vous pourrez bientôt désactiver le compteur de vues des tweets

Au début du mois, le PDG Elon Musk a apporté un changement controversé à Twitter, en ajoutant une mesure de visibilité à chaque message publié sur la plateforme. Actuellement déployé de manière progressive, les utilisateurs de Twitter peuvent désormais voir le nombre de vues de chaque tweet. Le chiffre apparaît à gauche des boutons « Aimer » et « Retweeter ». Ce changement n’a toutefois pas été apprécié de tous, bien que Musk ait affirmé que Twitter semble désormais plus actif grâce au compteur de vues.

Dans ce qui semble être une tentative de limiter les dégâts, Musk a annoncé que les utilisateurs pourront désactiver le compteur de vues sur Twitter. Le nouveau PDG de Twitter affirme que la plateforme introduira bientôt un paramètre qui permettra aux utilisateurs de désactiver le compteur de vues. La plateforme concurrente Instagram a mis en place un système qui permet aux utilisateurs de masquer le nombre de j’aime sur une publication, s’assurant ainsi qu’ils se concentrent davantage sur la qualité des interactions en ligne avec les personnes qu’ils connaissent et aiment au lieu d’être obsédés par le nombre de likes sur leurs posts.

Twitter is rolling out View Count, so you can see how many times a tweet has been seen! This is normal for video.

Shows how much more alive Twitter is than it may seem, as over 90% of Twitter users read, but don’t tweet, reply or like, as those are public actions.

— Elon Musk (@elonmusk) December 22, 2022