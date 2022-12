Le Samsung Galaxy A74 pourrait ne pas être lancé l’année prochaine

Il semble que Samsung cherche à réduire le nombre de smartphones de la série A dans le milieu de gamme . Cela dit, cela pourrait ne laisser aucune option de smartphone de milieu de gamme supérieure pour les utilisateurs. Ainsi, pour ceux qui recherchent un smartphone haut de gamme de la série A l’année prochaine devra se tourner vers le Galaxy A54 qui serait doté d’un nouveau SoC Exynos 1380, d’un écran AMOLED de 6,4 pouces d’une résolution full HD+ et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, d’une caméra principale de 50 mégapixels et d’une batterie d’une capacité de 5 100 mAh.

À moins que Samsung ne lance une toute nouvelle série pour combler le fossé, ou peut-être qu’elle n’abandonnera pas la série Galaxy A7 et pourrait simplement ne pas opter pour le Galaxy A74 et introduire le A54.

Cela augmentera l’écart entre la série A et la série S, puisqu’il n’y a pas encore de nouvelles du Galaxy S22 FE. Pour rappel, le Galaxy S21 FE a été présenté en janvier dernier. En effet, il pourrait y avoir un énorme fossé entre le milieu de gamme de la série Galaxy A et les séries phares de smartphones pliables Galaxy S et Z.